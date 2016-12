Nato blir än viktigare - som skydd mot Trump

Innan vi vet mer om USA:s säkerhetspolitik under Trump är Natofrågan viktigare än Margot Wallström förstår, enligt Alfred Askeljung (C).

Wallström verkar inte ha förstått vad Löfven har förstått om USA. Foto: Tina Magnergård-Bjers/TT

”Tycker Moderaterna alltså att ett Natomedlemskap är mer attraktivt efter USA-valet?”

Så löd Margot Wallströms kommentar till en artikel i Financial Times (21/11) där Moderaternas Hans Wallmark lägger upp argumenten för ett Natomedlemskap som ett resultat av att Donald Trump nu blir president i USA.

Det är inte svårt att föreställa sig att det blir enklare för den tillträdande presidenten att motivera militär hjälp till Sverige om vi är med i samma försvarsallians som resten av vårt närområde. Det torde vara uppenbart för de flesta bedömare - utom utrikesministern - att Sveriges säkerhet inte i all evighet kan baseras på underhandskontakter och amerikansk välvilja.

Givet statsministerns tidigare oklara uttalanden kring det säkerhetspolitiska läget är det för mycket att vänta sig att Natodebatten ska gå framåt. Inte minst mot bakgrund av motståndet inom socialdemokratin, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Att Alliansen svängde i frågan förra hösten satte avtryck i debatten men ytterligare följdverkningar av det steget verkar dröja.

SD skulle kunna vara det parti som får vågskålen att tippa över till ett Sverige som medlem i Nato. Jimmie Åkesson utlyste nyligen intern samvetsfrihet i Natofrågan. Myrsteg för en mer realistisk säkerhetspolitik spelar dock liten roll för det parti som idag ligger närmast Kremls uppfattning i säkerhetspolitiska frågor.

Det är inte heller svårt att föreställa sig att Åkesson skulle vilja ha kvar ett starkt förhandlingskort för egen del efter valet. Allt annat lika är det inte ens säkert att hans partimedlemmar skulle gå med på steget in i Nato. Sammantaget är det nog för mycket att vänta sig att SD skulle svänga om Nato.

Som tidigare konstaterats, av långt fler än mig, är Socialdemokraterna avgörande för ett svenskt Natomedlemskap. Utan en helomvändning från Wallström-falangens sida kommer det knappast att hända. Att Natodebatten för tillfället är död innebär dock inte att partierna har råd att släppa säkerhetspolitiken vind för våg. Tvärtom behövs det ännu starkare arbete för att signalera beredskap till såväl Ryssland som våra grannländer.

Det verkar som om regeringen trots retoriken från Wallström förstår detta. Besluten att sätta trupper på Gotland, fortsätta samövningarna med Finland och återinföra en landbaserad Robot 15 pekar alla i samma riktning, mot återtagna eller nyuppbyggda förmågor i syfte att avskräcka en aggressiv och stor krigsmakt i öst.

Det brev som Stefan Löfven enligt Expressen (29/11) skickade till Donald Trump efter dennes valvinst är upplysande:

The United States’ engagement in Europe is central for both European and American security. Sweden is committed to the security situation in Europe and in our neighborhood through partnership with Nato, bilateral security and defense cooperation with key countries such as the United States.

Stycket är talande i sin tydlighet kring USA:s roll för vår säkerhetspolitik. Förutom att peka på viss mognad i frågorna hos Löfven och hans stab tror jag att de förstår att de säkerhetsgarantier som vice president Joe Biden gav på sitt Sverige-besök i augusti i år faktiskt kommer att upphöra den 20 januari 2017. Det bekräftades nyligen av Försvarsmakten i ett brev till regeringen, så förhoppningsvis har insikten nått fler statsråd än Löfven och Hultqvist.

Ytterst beror allt dock på vad den amerikanska administrationen väljer att göra. James Mattis, som är föreslagen som försvarsminister, är lyckligtvis en gammal Natobefälhavare. Med Trump som president behöver det dock inte betyda någonting, så i julklapp önskar jag mig inget annat än förnyade bilaterala säkerhetsgarantier från USA. Helst från utrikesminister Mitt Romney.

ALFRED ASKELJUNG är centerpolitiker, tidigare ordförande i Centerns studentförbund och före detta yrkessoldat.