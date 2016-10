Nästan inget nytt i amerikansk politik

Ekon från 1828 Foto: John Locher

Igår presenterade jag några av mina funderingar om amerikansk politik på Rotary på Grand hotell. Jag valde att se bakåt för att upptäcka drag i amerikanskt samhällsliv som visserligen byter form men som är genuint amerikanska genom tiden.

Min tes var att ingenting egentligen varit nytt i årets amerikanska presidentvalrörelse utom en enda sak:

Donald Trumps användning av Twitter.

Allt annat har sina likheter i den amerikanska historien på sätt som är viktiga att känna till när man söker bedöma det som nu pågått och pågår.

Jag började med att ta upp en lärdom från då jag på 70-talet läste jag amerikansk historia på Stanford.

Mycket av det jag då ägnade mig åt handlade om ett verk som publicerats på 1830-talet: Alexis de Tocquevilles två volymer om demokratin i Amerika.

Slogs av likheterna mellan då och nu – gäller fortsatt.

Fortsatt mycket läsvärd och finns i bra, ny svensk översättning.

Jag tog sedan upp två avsnitt som Axess TV visat och som man kan se på axess.se: CNN-serien ”Kampen om Vita Huset” (”Race for the White House”)

Del 1 av 6: Jackson mot Adams 1828

Del 2 av 6: Lincoln mot Douglas 1860

USAs första 6 presidenter kom från den krets av politiker som utformat den amerikanska författningen och som därefter lett landet. John Quincey Adams (son till John Adams som var USAs andra president) som varit sin företrädare James Monroes utrikesminister blev 1824 president trots att hans motkandidat general Andrew Jackson vunnit både det folkliga valet med flest röster och men inte en majoritet i elektorsmajoriteten. Annars avgjordes valet i kongressen. Där var Adams överlägsen eftersom han hörde till eliten i huvudstaden.

Andrew Jackson var USAs hjälte från slaget vid New Orleans1812 då britterna slutligt slogs tillbaka.

Jackson en oborstad plantageägare med bomullsrenseri och whiskybränneri samt 150 slavar som tvångsarbetskraft. Känd också för sina otrohetsaffärer.

Hans argumentation i valet 1828 riktade sig mot den enligt hans mening falska och usla ledningen i Washington. Han representerade det slavägande södern. Han drev vad som var USA första moderna, professionella valkampanj med hjälp av Martin Van Buren, senator från NY, som senare också blev amerikansk president. Med Jackson föddes det demokratiska partiet, sydstaternas parti.

Den konservative Adams var oförmögen att hantera denna utmaning från en sann populist.

Valdebatten kännetecknades av samma hätskhet som dagens och argumenten ekar från 1828.

Valet i november 1860 stod mellan republikanen Abraham Lincoln och demokraternas Stephen Douglas. Douglas talade för slavägarnas intresse. Lincoln förlorade valet i södern och i den heta valkampen hävdade Douglas att Lincoln stod för rasblandning och för något så hemskt som jämställdhet mellan raserna.

Samma hätskhet som idag - CNN-inslaget gör jämförelsen närmast ofrånkomlig.

81% av de röstberättigade röstade och Lincoln vann. 5 månader efter att han svurits in som president började sydstaterna det inbördeskrig som var det första stora moderna kriget som krävde 620 000 döda.

En annan del av historien som upprepas handlar om bilden av invandrare som hot mot amerikanerna. Peter Schrag skrev för några år sedan en mycket läsvärd och intressant bok i ämnet:

Not Fit for Our Society: Immigration and Nativism in America.

Schrag beskriver hur rasbaserade argument använts för att motarbeta invandring till USA av irländare, tyskar, slaver, italienare, judar och kineser. I dag är det latinos (mexikaner och de som kommer från länderna i Mellan- och Sydamerika) och givetvis nu senast “muslimer” som anses oförenliga med den amerikanska identiteten.

Föreställningen om USA som en harmonisk smältdegel har aldrig varit sann – det har alltid handlat om ofta mycket våldsamma motsättningar,

Dagens vallöften att återskapa forna tiders industriella storhet ekar tomt. De åtgärder som utlovas (murar, handelshinder) skulle skada välståndet, inte öka välståndet.

USA präglas nu som så ofta förr i sin historia av starka motsättningar och avsaknad av inre harmoni. Framtiden är oviss.