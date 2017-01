Hur omsätts detta i politik? Foto: Alex Brandon

I en hånfull men på sitt sätt inte ointressant tweet kommenterade Donld Trump nyss gårdagens stora demonstrationer mot honom inte bara i huvudstaden utan över hela landet:

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election!

Jo, så är det. Hillary Clinton och Bernie Sanders förmådde inte skapa den entusiasm som förde Barack Obama till valsegrarna 2008 och 2012.

Men historien slutar inte nu och Donald Trumps politiska framtid sätts på spel redan i mellanårsvalet 2016.

Barack Obama första mellanårsval 2010 blev Tea Party-valet om raderade ut det demokratiska partiets grepp om kongressen.

Så frågan är i dag om motståndet mot Trump på liknande sätt kan omvandlas till en politisk kraft på valdagen 2018.

Barack Obamas avskedstal i Chicago drog upp riktlinjerna för det engagemang som krävs.

Amerikansk historia är alltid fylld av överraskningar,