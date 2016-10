Narkissos blev dömd att förälska sig i sin egen spegelbild Foto: Evan Vucci

New York Times-reportern Michael Barbaro har gjort en serie intervjuer med Michael D’Antonio, författare till boken “The Truth About Trump.” Här är länken till den första artikeln. Intervjuerna som innehåller delar av många timmars intervjuer med Donald Trump återfinns på NY Times-podcasten The Run-Up.

Jag har flera gånger tidigare skrivit här i bloggen om d’Antonios imponerande bok men att nu kunna lyssna till Trumps egen röst ger verkligen en djupdimension till dennes personlighet.

En central poäng i boken är Trumps narcissistiska personlighet.

Annons X

Wikipedia:

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattade självbild, sitt stora behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati.

Detta illustreras väl redan i den första NYT-artikeln.