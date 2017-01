Nära miljonen läser sin journal på nätet

Allt fler läser sin sjukjournal på nätet. Under 2016 loggade mer än dubbelt så många patienter in för att läsa sin journal jämfört med året före. Över 900 000 personer använde sig av den möjligheten under fjolåret, skriver Dagens Medicin som tagit del av siffror från landstingsägda bolaget Inera.