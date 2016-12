2000-talets tv-kock har fingrarna djupt nere i skålar och grytor, och slickar vällustigt av dem på ett sätt som var tabu i matlagnings-tv:s barndom. Pionjärerna i svensk televisions barndom hade fokus på kunskap, näringsvärde och samhällets bästa – idag är det i första hand sinnlighet och njutning som förmedlas.

Ria Wägner i ”Det är serverat” 1978 och Per Morberg i ”Vad blir det för mat” 2008. Foto: IBL, Anders Wiklund/TT

Matlagning är en ­genre som åtföljt tv-mediet nästan från begynnelsen. Med kockens fasta blick rakt in i kameran skapas en förtrolig dialog om den kulturform som vi tar del av kanske allra oftast i våra liv – lagar mat, äter och delar måltider. Tilltalet tvingar oss att ta ställning till både kocken och maträtten och tv-matlagningen blir på så sätt aldrig neutral och inte heller likgiltig. De råd om smaker och kombinationer som tittaren får kan också vara viktiga för vår egen framgång i det sociala livet.

Att tv-kockarna har förvandlat den svenska matkulturen råder det ingen tvekan om. Redan från början tog tv-kockarna fasta på att främja folkhemmets nya matideal. Dels förmedlade de en matlagning baserad på kunskaper från restaurangköket, dels från nya ­vetenskapliga rön i kombination med statliga kostråd. För att ta väcka svenskarnas intresse för ny mat i stället för den traditionella skapades utmanade recept som baconlindad banan eller försvenskad taramosalata gjord på torskrom på burk. Man lade starkt fokus på varuinformation och att maten skulle smaka gott, men helst också bidra till samhällets bästa, gärna genom att vara så nyttig och hälsosam som möjligt. Detta utgjorde, och utgör fortfarande, en skillnad i jämförelse med exempelvis franska tv-kockar, som i stället betonar tradition, regionalitet och livsmedlens nationella ursprung.

Matlagning hade i och för redan tidigare förekommit på biograferna, exempelvis med skådespelaren Erik ”Bullen” Berglund på 30-talet, men det nya med tv:n var det direkta tilltalet. Matprogrammen anslöt från början till folkhemmets jämlikhetsideal genom att visa att även män kunde laga mat. Tv-matlagningen inspirerade många män att skapa kreativa matlagningssällskap, och samtidigt fick de svårare att dra sig undan matansvaret hemma.

De första svenska tv-kockarna var restauratören Tore Wretman och journalisten Folke Olhagen som i ”Novisen vid spisen” propagerade för husmanskost lagad med mycket smör och grädde. Wretman intog rollen som den kunnige och Olhagen som den kunskapshungrande amatören. Den här nyuppfunne ”sidekicken” har sedan dess haft funktionen att driva tv-kockens berättelse men också att vägleda tittaren genom sin ställföreträdande okunnighet.

Modellen med en professionell tv-kock och dennes amatörmässiga medhjälpare finns alltjämt kvar och rätt sammansatt bildar de ett radarpar, ­såsom skedde ­exempelvis med Tina Nordström och Tomas Tengby i SVT:s ”Mat” (2000–2007).

Journalisten Ria Wägner var på 60-talet en av de första kvinnliga tv-kockarna i programmet ”Hemma”, och hon agerade också som sidekick till proffskocken Werner ­Vögeli i ”Det är serverat”. Genom att hon dessutom var redaktör för sina program kunde hon styra innehållet, och mycket kom att handla om den nya gröna vågen med mer grönsaker och fokus på matens ­näringsriktighet. Det anslöt väl till statens nya kostråd.

Under senare delen av 80-talet skapades nya tilltal med det postmoderna prioriterandet av njutning framför kostråd. Kanske blev det allra tydligast i programmet ”Fräcka fredag” som bland annat utredde begreppet kärleksmat. En nyhet på 90-talet var tv-sommeliern och nu på 10-talet tv-bagaren. Tv-kockarna lagar idag mat i ett utekök, på en brygga eller i ett strandhus, efter modell från den brittiske tv-kocken Keith Floyd som började med detta ­redan på 80-talet. Och på senare år har vi sett allt fler program där amatörer, och ibland proffs, tävlar mot varandra i matlagning och bakning.

Redan från början var tv-kockens uppgift också matkonstnärens. De kreativa handgreppen kunde följas i detalj av tittaren som på så sätt också fick möta det moderna livsmedelsutbudet. Hur äter man en grön paprika, undrade många när den var ny på 60-talet, liksom hur man enklast kan piffa upp en traditionell rätt så den känns modern (till exempel genom att tillsätta kinesisk soja i en vanlig bogfläskgryta). Än idag hittar svenska tv-kockar på ständigt nya sätt att tillreda gamla rätter eller också uppfinner de nya. Här blir skillnaden mellan den svenska matkulturens modernitetsfokus och den franska mat­kulturens traditionsfokus extra tydlig.

I den svenska matkulturen finns det framför allt en måltid som bygger på gammal tradition, nämligen julmiddagen. Men när tv-kockar ska laga julrätter känner de sig ofta tvungna att göra dem med en egen twist. Det blir tydligt till exempel när traditionella julkryddor som kryddpeppar, kardemumma och pomerans tillsätts även i julrätter där de vanligtvis inte brukar ingå. Nya rätter som saffranssill, rödbetsgravad lax eller julkryddade köttbullar innebär i denna mening ett slags banalisering av julmatsbordet. Andra traditionsbrott var färska sallader på 70-talet, rotsaksgratänger på 90-talet och lättblancherad grönkål med sesam- och ingefärsvinägrett i vår tid.

Dramaturgin i tv-matlagningen handlar om att förkorta eller helt ta bort ­tråkiga eller repetitiva moment som skalning, kokning och diskning; ett tretimmars långkok kan ”kokas ner” till ett par minuter. Det mest filmade matlagningsinslaget är förmodligen hackandet av grönsaker, och särskilt då lök.

En väsentlig begränsning för tv-kockarna är att råvarorna till den mat de lagar helst bör finnas i vanliga livsmedelsbutiker över hela landet. Och svårighetsgraden ska vara på amatörens nivå; endast undantagsvis, som i TV4:s ”Kockarnas kamp”, får man små glimtar av den professionella kockens arbete.

Det finns tecken på ett ökat intresse för mer professionalisering och matkonst som en reaktion på triviala tävlingsprogram och matlagning som bygger på maximalt fem ingredienser. I tv kan man just nu följa den danske tårtkonstnären Tobias Hamann-Pedersen som gör gestaltningar som få hemma­kockar ens klarar av att tänka ut. I brittiska ”Masterchef: The professionals” får tittaren möta en betydligt högre svårighetsgrad, och precis som i tv:s musikprogram känns skillnaden mellan en tolkning som görs av en amatör och den som är yrkeskunnig.

Tv-tittaren kan välja mellan att passivt betrakta skådespelet eller också följa instruktionerna och få sin hemmaversion bedömd av familj och vänner. Det sociala värdet av en sådan maträtt kan på så sätt bli större när man kan hänvisa till att den är skapad av en tv-kock. Men det gör ofrånkomligen matprogramstittaren till en efterföljare och inte en trendsättare, och understryker att matkultur handlar om att ta efter och imitera men också att noggrant följa den sociala gruppens reaktioner på mat och dryck.

En vanlig uppfattning är att vi i dag tar del av matprogram och kokböcker som aldrig förr, samtidigt som vi påstås laga allt mindre mat, men konsumtionen av lök har faktiskt dubblerats de senaste 25 åren, vilket kan ses som en indikator på att vi i själva verket lagar mer mat idag.

Man kan ställa sig frågan vilken reell effekt tv-kockarna har på hemmens matlagning. Studier visar dock att det framför allt är barnen och det de lärt sig om matlagning och måltider i skolan som påverkar hemmens matsituation, i större utsträckning än tv-programmen.

En tv-kock framträder inte bara med sitt ansikte och sin kropp utan framför allt med sina händer. Kameran zoomar ofta in på händerna och handlaget förmedlar trovärdighet. Länge fick inga fingrar stoppas i munnen utan all avsmakning skulle göras med sked. 2000-talets tv-kock gör tvärtom och förstärker känslan av äkthet och njutning genom att ofta låta fingrarna vandra mellan skålar och kastruller, sedan upp till munnen och ibland till och med vidare in i håret. Slickandet på fingrarna, exempelvis hos tv-kockar som brittiska Nigella Lawson eller svenska Leila Lindholm och Ray Fares, fungerar som ett sätt att accentuera ätandets sinnlighet.

Just den här hygienfrågan har skapat debatt mellan samtidens och folkhemsepokens tv-kockar. Kritiken har även handlat om att de nya kockarna inte steker köttet tillräckligt länge, att maträtterna är för energirika, har för lite fibrer i sig eller har för litet näringsinnehåll.

Kontringen från dagens kockar har då varit att den nya tidens tv-matlagning är ett sinnligt och njutningsfullt uttryck som inte kan jämställas med vare sig hemmets eller storkökens säkerhetsomgärdade matlagning. På senare år har debatten dämpats då man i stället hittat en samsyn utifrån det internationella intresset för det nya nordiska köket och en gemensam fiende: EU:s upphandlingsbestämmelser som gynnar storskalig livsmedelsproduktion mer än en småskalig svensk.

Vem blir då tv-kock? Förutom en personlighet som går genom rutan betyder kockens röst mycket. ”Den nakne kocken”, Jamie Oliver, har profilerat sig med sin variant av cockney-dialekten, som var mycket populär i brittisk tv på 90-talet. Även i Sverige skapar regionala dialekter trovärdighet. Flera tv-kockar talar skånska, som Tina Nordström, Jan-Boris Möller och Tareq Taylor, eller västerbottniska som Ella Nilsson och norrbottniska som Susanne Jonsson. Stockholmskan har haft sina företrädare i Erik Lallerstedt och Fredrik Eriksson. Den mer korrekta rikssvenskan har dock aldrig varit matkulturens språk. Svordomar används däremot gärna, inte minst av en del tv-kockar som Gordon Ramsey, Leif Mannerström och Per Morberg. Det är en språkform som ansluter till det äldre restaurangkökets pedagogik där mästaren lär genom att läxa upp lärlingen.

Tv-kockarna har gått från att på 50- och 60-talen ­uttolka kostråd och förenkla exotisk mat för en svensk smak till att tänja gränserna för den svenska smaken. En vanlig dag kan tiotals kockar framträda i tv-rutan i kortare och längre program och det är svårt att tänka sig vår tids matintresse utan tv-matlagarna. De är både inspiratörer och vägvisare till andra kulturers mat- och dryckesideal. Även om vi sedan, när vi stängt av tv:n, tenderar att göra precis som vanligt.