Hur kommer det sig att människor av fri vilja underkastar sig och till och med hyllar en härskare som berövat dem friheten? 1500-talspamfletten ”Frivillig träldom” identifierade folks beredvillighet att låta sig korrumperas av makten som en av de viktigaste faktorerna.

Ivan den förskräcklige och Kim Jong-il. Foto: IBL

Somliga frågor är svårare att finna rimliga svar på än andra. En av de kvistigaste är den som gäller det ofta helhjärtade stöd som förtryckande och inte sällan mordiska regimer åtnjuter. Vi läser hos Astolphe de Custine (som citerar Nikolaj Karamzin) om hur det plundrade och pinade ryska folket på sina knän ber Ivan IV att inte överge det (han ville eller låtsades vilja abdikera), vi ser bilderna från den blodbesudlade nordkoreanske diktatorns begravning, där hulkande massor hysteriskt sörjer sin döde ledare. Två exempel, men det finns fler. Man undrar hur det kan komma sig att männi­skor av fri vilja underkastar sig, tjänar, stöder, lovsjunger och begråter en härskare som berövat dem friheten, utarmat och marterat en stor del av dem.

En som försökte finna svar på frågan var ­Montaignes vän Étienne de La Boétie, författare till ”Frivillig träldom” (”Discours de la servitude volontaire”). Den korta stridsskriftens tillkomstår är ­omtvistat, men mycket tyder dock på att den brådmogne och lärde ynglingen, född 1530 i Sarlat i ­Périgord, började författa den 1548 men fullföljde arbetet först flera år senare. 18-åringen hade annars goda skäl redan 1548 att gissla enväldet. Vid den tidpunkten studerade han förvisso juridik i ­Orléans, men han kände med all säkerhet till den fruktansvärda vedergällning – en våg av grymma avrättningar – som drabbade Périgord, Saintonge och staden Bordeaux, hans egna trakter, vilka hade upprest sig mot saltskatten. Några år senare hängdes (och sedan brändes) hans avhållna lärare Anne du Bourg för att ha vågat höja rösten mot Henrik II:s hårda regemente mot kalvinisterna.

”Frivillig träldom” ifrågasätter legitimiteten hos alla slag av envälde. La Boétie nämner tre sorters envåldshärskare. De som har satts på tronen av folket, de som har erövrat makten med vapnens hjälp samt de som har ärvt sin ställning. Gemensamt för alla är att de behandlar folket som vore det deras livegna och landet de härskar över som erövrat område. De som valts blir ofta de allra grymmaste. La Boétie skriver att ”det är höjden av olycka att vara underkastad en härskare om vilken man aldrig kan säkert veta om han är god, eftersom det alltid står i hans makt att vara ond närhelst han vill”.

Det tämligen omotiverade försöket till ”äreräddning” av den tidens franska kungar kan bara ses som en fint, ett exempel på den strategi som varje tänkare med misstänkt irrläriga åsikter var tvungen att tillämpa för att undkomma maktens hämnd. De som inte nöjde sig med att skriva för skrivbordslådan eller för ett litet antal utvalda vänner, alla som gav uttryck åt uppfattningar som avvek från de rådande och godkända, talade och skrev under hot och riskerade förföljelse. De visste att de agerade med livet som insats. Étienne Dolet (1546), Giordano Bruno (1600) och Giulio Cesare Vanini (1619) pliktade med livet för sin oförsiktighet.

La Boétie valde att skriva för några få beprövade vänner. Tack vare en av dem fick också Montaigne läsa avhandlingen, men verkets upphovsman lärde denne känna först under deras samtidiga tjänst­göring som domare i Bordeaux. Av Montaignes egna ord att döma skedde det tidigast 1557. I essän ”Om vänskap” (I:XXVII) lovsjunger Montaigne i ­extatiska ord deras ojämförliga vänskap. Han planerade att ge ut ”Frivillig träldom” men avstod när protestanterna 1574, två år efter Bartolomeinatten, gav ut den med titeln ”Contr’un” som ett kampmedel i religionskriget. Den försiktige Montaigne fann det för gott att tona ned det subversiva i den och beskriva skriften som en ung mans mästerstycke, en briljant skrivövning. Han gjorde så mest av samma anledningar som vägledde andra kritiker av enväldet: lägga ut dimridåer, linda in och dölja sin frätande skepsis mot den påbjudna ideologin vars syfte var att skydda, stärka och bevara den rådande ordningen.

Det märkliga med ”Frivillig träldom” är att den hävdar att det är av fri vilja som folket låter sig ­berövas friheten och böjer huvudet under oket. Inte feghet, ty två, tre kan vara fega, inte miljoner. Nej, folken låter sig underkuvas, påtar sig slaveriet och skär av sin egen hals. Vilka är enligt La Boétie ­orsakerna till denna frivilliga underkastelse?

Den första är vanan. När ett folk har låtit sig ­berövas friheten faller den i glömska, ”en glömska så djup att de omöjligen förmår samla sig för att återfå den utan tvärtom trälar så villigt och fritt att det rentav ser ut som om man icke lidit en frihetens förlust utan fastmer erhållit en träldomens vinst”. Det är som om friheten aldrig har funnits; man ­saknar inte något som man aldrig har ägt. Underkastelsen upplevs som ett naturligt tillstånd.

Vidare använder härskaren religionen (prästerskapet, miraklen, människornas fallenhet för vidskeplighet) för att ingjuta och förstärka föreställningen hos de obildade att makten är instiftad och sanktionerad av Gud.

Sist men inte minst – och här möter vi ­verkets mest originella och för sin tid häpnadsväckande idé – har vi härskarens ­geniala grepp att korrumpera folket på två olika sätt. För det första fördummar och förvekligar tyrannen folket med hjälp av diverse sorters förfäande tidsfördriv: spel, spektakel, nöjen, bordeller (en sorts konsumism). La Boétie illustrerar företeelsen med exempel från antiken. För det andra gör han många av undersåtarna delaktiga. En maktpyramid – ”drivkraften, hemligheten för härskarmakten, varje enväldes stötta och grund” – byggs upp, människor görs till regimens kumpaner och medbrottslingar. Det är inte naket våld som håller tyrannier vid liv – det skulle inte räcka – utan intresse. Först upphöjs fem eller sex till maktens högsta sfär, direkt under härskaren. Under sig har dessa fem eller sex 600 som drar nytta av dem och lyder dem. De 600 upphöjer sedan 6 000, ger dem favörer, gör dem till provinsguvernörer och skattuppbärare, tjänstemän och makthavare på lägre nivåer. De blir beroende av de förra. Kedjan av tyranniets frivilliga och grymma anhängare förlängs och omfattar miljoner.

La Boétie beskriver företeelsen med följande ord: ”för att klyva trästycket begagnar han en kil som han fått från samma trästycke”. Dessa miljoner som drar nytta av att vara enväldets lydiga tjänare blir regimens fångar och anhängare. Till slut blir tyranniet fördelaktigt för nästan lika många människor som skulle föredra att leva i frihet.

Ändå vore det lätt, skriver La Boétie, att besegra enväldet. Folket behöver inte göra uppror, i varje fall inte om man därmed menar användning av våld. En enda sak krävs: ett fast beslut att inte längre tjäna. Vägra härskaren ert stöd, lyder rådet, så ska ni se honom falla, alldeles som kolossen störtar till marken när dess sockel ryckts undan. Gör folket det är det fritt. En sorts civil olydnad. Varför sker det då så sällan? Eller snarare: varför händer det så ofta att en mordisk regim ersätts av en annan, ännu mer mordisk än den tidigare? Därför att man förjagar envåldshärskaren men kvarhåller enväldet, man sätter en ny härskare på den avlägsnade härskarens ställe.

Och varför sker det? En del av svaret är nog att begreppet ”folket” inte är entydigt, vare sig hos La Boétie eller hos många andra. La Boétie, liksom ­andra före och efter honom, misstror massan. Hans ideal är Sparta och den aristokratiska republiken Venedig. Och hur förhåller det sig med ”miljonerna”? Tänker de lika, eftersträvar de ett frihetligt, demokratiskt styre? Den bistra sanningen är att ”folkopinion” inte betyder och aldrig har betytt ett helt folks enhetliga uppfattning, inte ens i de för hela samhällskroppen mest avgörande frågorna.

Korrumperingen av en del av befolkningen genom att skapa en maktpyramid har visat sig vara en synnerligen lyckad strategi, och vittnesbörd från skilda håll visar att den ger god utdelning. Den tidigare nämnde markisen Astolphe de Custine, som reste omkring i Ryssland nästan 300 år efter La Boéties död, tänker som sin landsman och skriver i sin ”La Russie en 1839”: ”/…/ den tygellösa despotismen verkar som en ­berusande brygd på människornas sinne. /…/ Vad som stegrar min bestörtning och min fasa är att se hur lätt tyrannens vanvett smittar av sig på de människor som utsätts för det; offren blir bödlarnas ivrigaste medbrottslingar.”

Alexis de Tocqueville, som under några månader 1849 var Frankrikes utrikesminister, skriver i sina ”Minnen”: ”Det vore ett allvarligt misstag att tro att tsarens väldiga makt saknade all annan grund än styrka. Den vilar i första hand på ryssarnas vilja och brinnande kärlek, ty vad man än må säga ligger folksuveränitetens princip djupt förankrad i alla styrelseformer och döljer sig under de minst fria institutionerna.”

Hannah Arendt citerar James Madison, en av Förenta staternas founding fathers: ”Varje regim vilar på åsikter och inte ens den mest enväldiga härskare eller tyrann skulle någonsin kunna komma till makten, än mindre behålla den, utan stöd av likasinnade.”

Idag är det svårt att föreställa sig den bestörtning som de för rättvisa kämpande människorna kände inför den blodtörstiga och mordiska lust som uppfyllde halva det franska folket vid Dreyfusaffären.

Den fördrivne dissidenten Aleksandr Zinovjev, författaren till ”Gapande höjder” och ”Den ljusa framtiden”, kände väl den sovjetiska verkligheten. 1979 skriver han i ”Utan illusioner”: ”Det är naivt att tro att det bara är våld och lögn som håller denna regim vid liv.”

Några rader ur Peter Englunds 1996 utgivna ”Brev från nollpunkten” får vara ett sista vittnesbörd:

”Och både Hitler och Stalin hade också ett betydande folkligt stöd. Förvisso var dessa länder fängelser, men en hisnande stor andel av internerna fann livet bakom gallret uthärdligt, ja till och med gott.”

Hur förhåller det sig med folkens frihetslängtan idag?

En ny appell mot frivillig underkastelse måste skrivas.