Förmågan att ge intryck av autenticitet har ersatt sanningen som den politiska retorikens nya hårdvaluta. Det menar mediechefen Mark Thompson i sin nyutkomna bok ”Enough said”, en granskning av det politiska språkets upplösning i populismens tidevarv.

Politisk erfarenhet är inte alltid ett plus: Ronald Reagan, Silvio Berlusconi och Donald Trump. Foto: IBL

De val som ledde till brittiskt EU-­utträde respektive Donald Trumps upphöjelse till USA:s president har ökat västerländska mediers intresse för språkbruket i politiken. Ett antal internationellt respekterade kolumnister – till exempel Masha Gessen, Anne Applebaum och Paul Krugman – betraktar språkjargongen hos dagens populistiska politiker som ett allvarligt framtida hot mot den västerländska ­demokratin.

Ytterligare några tecken i tiden ger outtalade varningar i samma riktning. Financial Times beskrev 2016 som ”demagogernas år” – det år då populistiska politiker som Donald Trump, Nigel Farage och Boris Johnson dominerade scenbilden under två val som kommer att få omfattande världspolitiska konsekvenser. Oxford Dictionaries utsåg post-truth (postsanning, efter sanningen) till årets ord 2016. Detta adjektiv beskriver de allt fler sammanhang där känslor och fördomar i högre grad än fakta styr individers inställning i olika samhällsfrågor. Det används även för att sätta etikett på den tidsålder av allmän sanningsflykt (”the post-truth era”) vars ­inträde många redan har tyckt sig urskilja.

Under det politiskt turbulenta året 1968 påpekade den tysk-tjeckiske journalisten Gabriel Laub ett förhållande som ter sig ännu mer aktuellt nu än då: ”Demokratin är den enda samhällsform som kan avskaffas på demokratisk väg”. Idag har dessa ord en klang av dyster profetia. Det handlar emellertid om en tankefigur med djupa idéhistoriska rötter.

I sin dialog ”Staten” hävdar Platon att varje demokrati på sikt är dömd till undergång. Förr eller senare kommer en demagog att framträda. Genom kraftfull retorik kommer denne att trollbinda den obildade massan, vars talesman han påstår sig vara. Hans målande språk beskriver påstådda orättvisor, allvarliga hot och framtida möjligheter i starka, klara färger. Han vädjar till lyssnarnas mest primitiva drivkrafter: hat, girighet och rädsla. Gradvis förvandlas den folkvalde ledaren till en tyrann med talarstolen som maktbas. När hans oförmåga att lösa samhällets problem börjar bli uppenbar, skyler han över detta genom att i folkets namn starta krig eller förfölja minoriteter. Det folk som han först uppgav sig vilja tjäna, blir med tiden ett kollektiv av hunsade slavar. Rädsla för straff blir det kitt som håller samhället samman – fram till den dag då ­folket fått nog och revolterar. Kaos, pöbelvälde och nytt förtryck följer.

Den amerikanske lingvisten, samhällskritikern och citatmaskinen H L Mencken beskrev en liknande tankegång mer koncentrerat: ”En vacker dag kommer vanligt folk i det här landet att få se sin innersta önskan uppfylld. En fullständig idiot kommer att installeras i Vita huset”.

I sin nyutkomna bok ”Enough said: What’s gone wrong with the language of politics?” (St Martin’s Press) gör Mark Thompson en initierad, detaljrik och rejält deprimerande analys av det politiska språkets nuvarande tillstånd. Hans utsiktspunkt torde vara unik. Thompson är idag verkställande chef för mediekoncernen New York Times och har varit gästprofessor i politisk retorik i Oxford. Han inledde sin karriär som tv-producent och var 2004–12 chef för BBC. Affärstidningen Forbes har rankat honom som en av de hundra mest inflytelserika personerna i världen.

Thompsons beskrivning av nuläget är en helvetespredikan över det politiska språkets förslumning och de krafter som bidrog till att förvandla sanningen från hård- till skräpvaluta under två ödesdigra val 2016. Han medger att förfall av politikers språkbruk har varit demokratins följeslagare under drygt 2 000 år, men hävdar samtidigt att avgrunden aldrig varit djupare och mer skrämmande än nu. Så här beskriver han det världspolitiska dagsläget:

”Intolerans och illiberalism vinner terräng nästan överallt. Lögner står oemotsagda. Det fria ordet begränsas och statlig repression är på väg tillbaka /…/ Även på vår hemmaplan kränks varje vecka ett antal gränser – till exempel de som gäller för politiskt ansvar, ömsesidig respekt och elementär hövlighet. En värdeupplösning har börjat infiltrera oss, en politisk kraft som saknar en egen positiv agenda och vars enda mål är att skapa splittring.”

Thompson beskriver de faktorer som skapat jordmånen för populism i de västerländska demokratierna: en frustrerad medelklass, skenande inkomstklyftor, ojämn fördelning av globaliseringens frukter, misstro mot samhällets institutioner, terrorhot, migrantströmmar, politikerförakt, nyhetsförmedling utan källkontroll, mytbildning via sociala medier, politisk beslutsimpotens, kris i Mellan­östern, misstro mot experter, etcetera.

De uppräknade faktorerna flyter samman till en häxbrygd som förgiftar det politiska samtalet, men riktigt farligt för demokratin blir det enligt Thompson först när orden i samhällsdebatten börjar ges en godtycklig innebörd. Det är just detta som han menar har skett under 2016. Det är också denna ­aspekt av fenomenet populism som är bokens kärna.

Uppfattningen att en fungerande stat måste vila på en gemensam tolkning av ordens betydelse framfördes av flera tänkare redan under antiken. Den romerske senatorn och filosofen Cato d y beklagade sig exempelvis över att man i den sönderfallande romerska republiken hade tappat förmågan att kalla saker vid deras rätta namn (vera vocabula rerum), vilket han ansåg förebåda det republikanska statsskickets fall. Han blev sannspådd. Den man som med brett folkligt stöd övertog makten i republiken Rom – för att sedan mördas som diktator – var den bländande folktalaren Julius Caesar.

I ett medialt landskap dominerat av kostnadseffektiv åsiktsjournalistik, prefabricerade pseudonyheter och reptilhjärnors gläfsande på sociala medier har förmågan att ge intryck av autenticitet enligt Thompson ersatt sanningen som den politiska retorikens nya hårdvaluta. Åsikter stöps om till korta, kärnfulla budskap som lätt kan citeras och studsa mot väggarna i de sociala mediernas algoritm­­styrda ekokammare. Där kan man vistas skyddad mot allt som man inte vill höra och samtidigt ”marineras” i egna fördomar genom tät ­bekräftelse från åsiktsfränder. Thompson skiljer på äkta autenticitet och det han kallar för authenticism – en pose som populistiska talare anlägger för att framstå som ”rejäla och enkla” i motsats till samhällets eliter och de experter som i jämn ström ­lägger fram fakta som kolliderar med diverse ogrundade påståenden. Som arketypen för denna kategori av ”icke-politiker” nämner han Donald Trump.

Genom att tala som mannen på gatan skapar världens populister illusionen av en gemenskap med ”vanligt folk”. Populisten väljer det raka, enkla språket av ett naturligt skäl. Han vet att det enkelt uttryckta ofta förknippas med känslomässig uppriktighet. Medan en förnuftsmänniska vördar fakta till den grad att dessa utesluter allt annat, finner en sann populist fakta suspekta och sätter dem i motsats till de ­”högre sanningar” han själv torgför. Det är därför en ledare som Silvio Berlusconi med ett leende kan förklara att han hatar retorik (underförstått: den trista exercis med sakargument som traditionella politiker ägnar sig åt) på grund av att han själv är en handlingsmänniska (underförstått: bevisat genom hans framgångar i affärslivet). Det är därför Shake­speare i sitt drama ”Julius Caesar” låter Marcus ­Antonius försäkra en upprörd folkhop: ”Jag är ­ingen talare, som Brutus är.” Den virtuose talaren konstaterar därefter att han saknar förutsättningar för att vara en bra talare. Han hävdar sig vara en vanlig, enkel person som endast påminner folket om sådant som de själva redan vet.

Att upplevas som färglös, oglamorös och tråkig kan till och med stärka en politikers aura av autenticitet. Ingen söker ju medvetet konstruera en sådan framtoning. Denna effekt har använts till exempel för att förklara de framgångar som Bernie Sanders hade i 2016 års presidentvalskampanj och den solida uppbackning som Jeremy Corbyn fått av ­Labours gräsrötter i Storbritannien.

Thompsons omfattande erfarenhet av medievärlden återspeglas på många plan i boken. Han ger en nyansrik bild av de retoriska strategierna hos ­politiker som Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Tony Blair. Han ger också medierna en avsevärd del av skulden för den jordmån för populism som har skapats under det senaste decenniet. Politiker, journalister och vetenskapsmän som talar i olika ämnen bortser ofta från att en stor del av deras publik inte har fått grundläggande information i sakfrågorna. Liberala politiker, journalister och experter inom respektive disciplin tar oftast för givet att de flesta medborgare ska betrakta exempelvis ­frihandel, strängare miljölagstiftning och statliga vaccinationsprogram som något självklart gott. Samtidigt delger de inte allmänheten sina argument. Brist på information föder på detta sätt skepsis och mytbildning.

Thompson målar en dystopisk bild av dagens ­politiska landskap. Den politiska retoriken tycks drabbad av en sjukdom som gör den oförmögen att producera något annat än verbal graffiti. För de ­läsare som tycker att vistelsen vid retorikens sjukläger redan har karaktären av likvaka, ger Thompson till slut några ord till tröst:

”Låt oss inte sjunka ner i förtvivlan. Det politiska språkbruket har återvänt till livet förut. Förr eller senare kommer ett nytt språk för övertalning på rationell grund att ta form. Vi vet bara inte när. Vad ska vi då göra under tiden av oviss väntan? Hålla öronen öppna. Använda vårt sunda förnuft. Tänka, skratta, tala. Försöka skära igenom bruset”.