United States of love

Betyg: 4 av 6

Det kommunistiska östblocket har just kollapsat, såväl varor som livsstilsinfluensber från väst har nu börjat flöda in över den raserade järnridån, men det innebär ingalunda några klackar i några tak i det höghusområde ute på den polska tundran som skildras i filmen ”United States of love”. Vi får, med andra ord, förmoda att lyckan inte bor i materiella ägodelar och ej heller i politiska möjligheter. Tillvaron tuggar på, vädret är lika jävligt som vanligt och människors längtan efter något bättre och vackrare pockar med oförminskad kraft.

De är samtliga djupt olyckliga och frustrerade.

Filmen följer en smula altmanaktigt fyra kvinnor med anknytning till varandra: någon är någons chef, en annan är någons granne, ytterligare en annan är någons syster. Och de är samtliga djupt olyckliga och frustrerade av olika skäl. Inte sällan är män inblandade i problematiken, vare sig dessa är närvarande eller frånvarande. De levererar inte enligt önskemål, vilket skapar existentiellt lidande. Men å andra sidan tycks dessa kvinnor lida av permanenta köldskador i de inre organen. Det är som om förtrycket har internaliserats och förvandlat människorna till lynniga zombies med otillräcklig kontakt med sina känslor. Om Almodovar inte redan hade lagt rabarber på den där titeln med kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, kunde den ha kommit väl till pass här

Bildberättandet inskärper kylan ytterligare; Wasilewski och hans fotograf, rumänen Oleg Mutu, arbetar med långa, stationära interiörtagningar i bleka pastellfärger som ser ut som om de har blivit skrubbade med frätande kemikalier. Ljuset är obarmhärtigt skarpt, inte minst i nakenscenerna. Filmen intresserar sig i hög grad för kroppar: hur tiden och tyngdkraften knådar dem till hjälplös underkastelse. Och varken skönhet eller (relativ) ungdom skänker någon glädje åt aerobicsinstruktören Marzena (Marta Nedradkiewicz), som en gång tävlade med sitt utseende och som nu jagar ett modellkontrakt och högre glamourfaktor i sitt liv med hjälp av en inte alltför påklädd fotografering.

”United States of love” förtäljer om ensamhet och desperation. Möjligen är den något vårdslös med sina gestalter. Att de avlöser varandra som i en stafett gör att de en efter en försvinner ur sikte med allt sitt bagage och att de olika spåren delvis löper för sig i stället för att skapa resonans åt varandra.