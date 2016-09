För 70 år sedan avslutades Nürnbergrättegången mot nazistiska krigsförbrytare. Effekten blev en dynamisk modernisering av internationella straffrättsliga principer, men det dröjde över ett halvsekel innan en fast internationell brottmålsdomstol var på plats.

Nürnberg­rättegången pågick från den 20 november 1945 till den 1 oktober 1946. Foto: Raymond D’Addario

Den 1 oktober 1946 levererade åtta ­domare från fyra allierade länder sina domslut i ett efterspel till andra världskriget. Platsen var justitie­palatset i Nürnberg, en domstolsbyggnad som hade valts därför att den inte var sönderbombad och hade lämpliga ­angränsade fängelseutrymmen. Staden Nürnberg valdes därför att den låg i den amerikanska ockupationszonen. Det var praktiskt eftersom USA åtagit sig att administrera och bekosta rättegången. Det låg vidare en symbolik i att den stad som tidigare varit platsen för diktaturens partidagar och an­tagandet av diskriminerande ”judelagar” nu var en plats där den internationella rättvisan tagit över.

Åtalade var 22 av Nazitysklands politiska och militära nyckelpersoner. De som saknades var Hitler, Goebbels och Himmler som begått självmord, samt Hitlers grå eminens, Martin Bormann, som var försvunnen men åtalades ”in absentia”. Bland dem som fanns på de anklagades bänk när processen började i november 1945 märktes Hermann Göring, Rudolf Hess och Joachim von Ribbentrop.

Tanken på en särbehandling av de grövsta krigsförbrytarna hade väckts under krigsåret 1943. Vid ett toppmöte i Moskva i november det året antog tre utrikesministrar en deklaration i Stalins, Roosevelts och Churchills namn. Man aviserade en ­kommande rättsuppgörelse. Lokala rättegångar skulle hållas i de härtagna länder där brott begåtts. De grövre förbrytare, som var ansvariga för brott som inte var geografiskt begränsade, skulle lagföras genom internationell (allierad) försorg. Hur detta skulle gå till preciserades då inte närmare.

Annons X

Men på en konferens i London sommaren 1945, där även det befriade Frankrike var representerat, togs beslut om inrättande av en särskild tribunal för gränsöverskridande förbrytelser. Man antog även en stadga om de rättsprinciper som skulle gälla för domstolen. De åtalade skulle lagföras under tre rubriker: brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. ”Brott mot freden” avsåg brott mot stater, nämligen genomförande av ­aggressionskrig, medan de övriga två brottskategorierna avsåg brott mot individer och hade en människorättslig dimension. ”Krigsförbrytelser” syftade på krigets lagar som sedan gammalt täckte brott mot individer i deras egenskap av krigsfångar eller civilpersoner. ”Brott mot mänskligheten”, ett nytt begrepp i juridiken om än inte i diplomatin, avsåg mord, utrotning, slavarbete, deportationer och ­andra inhumana handlingar som begåtts mot civilbefolkningen i samband med kriget.

Begreppet ”brott mot mänskligheten” hade ­använts av de allierade under första världskriget i samband med folkmordet på armenier och andra kristna grupper i Osmanska riket, men någon etab­lerad folkrättslig status hade begreppet inte 1945. Den polsk-judiske flyktingen Raphael Lemkin försökte få in det helt nya begreppet folkmord (genocide) i Nürnbergprocessen. Han ville därmed betona inte bara mördandet, utan även avsikten att förinta. Lemkin lyckades inte få det genomslag han önskade. Åklagarsidan tog visserligen upp ”genocide” i anklagelseakten, men domstolen kände sig mer hemtam med att i sina domslut endast referera till ”crimes against humanity”. Detta var ju också det begrepp som förelagts domstolen i stadgan från London.

Det juridiska problemet här var risken för retroaktiv rättstillämpning i strid med sentensen nullum crimen sine lege, ingen ska fällas för brott som inte på förhand är definierade i lag. Utrotning av fiendens civilbefolkning var sedan länge förbjudet i krigets lagar, här förelåg inget retroaktivitetsproblem, men utrotning av egna civila var ett folkrättsligt oreglerat fält. Hur en stat behandlade sina egna medborgare var traditionellt en internrättslig fråga. Men ”brott mot mänskligheten” innefattade även detta. I sin strävan att täcka in de förbrytelser som skett under nazismen och andra världskriget bröt alltså förhandlarna i London ny mark.

Även vad gällde den första brottskategorin, ”brott mot freden”, förelåg ett visst retroaktivitetsproblem, eftersom folkrättsbrottet aggression tidigare enbart aktualiserat ett statsansvar, inte ett ansvar för individer. Å andra sidan var det naturligt att individer som var delaktiga i aggression någon gång i staternas praxis skulle ställas till ansvar för detta.

Rättegången i Nürnberg pågick i drygt tio månader. När domarna avkunnades visade det sig att de 13 personer som åtalats för brott mot mänskligheten också befanns skyldiga under denna punkt. Nio av dem, inklusive Hermann Göring, dömdes till döden genom hängning. Göring hade emellertid lyckats gömma en ­cyanidkapsel i sin cell och begick självmord innan han kunde föras till den gymnastiksal där galgarna var resta.

Sex av de tilltalade dömdes till långa frihetsstraff. Tre personer frikändes helt.

Domsluten betraktades i stort sett som rättvisa av den initierade opinionen. Kritiken att det enbart kunde bli fråga om ”segrarnas rättvisa” kom mycket på skam genom att domstolens majoritet underkände åklagarnas yrkanden beträffande tre av de tilltalade. De två sovjetiska domarna hade i princip velat se alla hängda.

Att domsluten skulle basera sig på retroaktiv lag är huvudsakligen en myt. Brott mot freden hade sin grund i den så kallade Briand-Kelloggpakten av 1928 som förbjöd aggression. Krigsförbrytelser hade sedan lång tid tillbaka föranlett ett individuellt straffansvar. Och brott mot mänskligheten var ett nytt sätt att beskriva krigsförbrytelser av en mer omfattande karaktär. Endast brott mot mänsklig­heten som innefattade ett mördande av den egna befolkningen var tidigare oreglerat. Här var man tvungen att negligera positivismen, om den suveräna statens rätt att ha sin egen lagstiftning, och förlita sig på den klassiska naturrätten, om det mänskliga förnuftets penetrerande verkan.

Alternativet till Nürnberg hade varit en mass­avrättning av nazistiska ledare – som Churchill ­ursprungligen förespråkade. Detta skulle ha till­godosett ett omedelbart hämndbehov, men sänt fel signal inför framtiden.

Dödsstraffen i Nürnberg ifrågasattes knappast av den allmänna opinionen, inte i den kontext det var fråga om. De flesta av de dömda bar ett gigantiskt ansvar för gigantiska förbrytelser. Tiotals ­miljoner människor hade dött under andra världskriget, främst i Ryssland, och Förintelsen hade drabbat sex miljoner judar. Samtidigt hade omkring 50 000 ­romer dödats i en parallell förintelse. Överlevande judar, som Raphael Lemkin, hade i många fall för­lorat sina familjer. Döden hade blivit allestädes närvarande, och dödsstraffen i Nürnberg väckte därför ringa debatt, men frågan om dödsstraffets berättigande skulle inte desto mindre snart tas upp av olika nationella och internationella ­organ.

Den 11 december 1946 bekräftade FN:s generalförsamling genom resolution 95(I) de folkrättsliga principer som kommit till uttryck i Nürnbergtribunalens stadga och domslut. Genom en snabb dynamisk process hade det internationella samfundet ställt sig bakom de så kallade Nürnbergprinciperna – en vidare­utveckling och modernisering av den internationella straffrätten.

Raphael Lemkin fortsatte att lobba för en internationell accept av begreppet folkmord, som ett komplement till brott mot mänskligheten. Hans tankar vann gehör och den 9 december 1948 antog FN:s generalförsamling konventionen om folkmord, som trädde i kraft 1951 och idag har 147 ­parter. Samma dag antog generalförsamlingen även en resolution som erkände behovet av att inte bara bekräfta principerna från Nürnberg, utan ­också att se på möjligheten av ett permanent internationellt forum för brottmål. Man tänkte sig då snarast att inrätta en brottmålskammare i den ­befintliga internationella domstolen i Haag. Det kalla kriget låg emellertid som en våt filt över förhandlingsklimatet och ingenting hände.

Först efter Berlinmurens fall kunde frågan om ett permanent brottmålsforum tas upp igen i FN. Efter förberedande diskussioner tillsattes 1995 en kommitté för utarbetande av en stadga till en fast domstol och 1998 förelåg ett färdigt utkast. I juli det året sammanträdde under fem veckor en diplomatkonferens i Rom för förhandlingar om texten. Romkonferensen lyckades också föra projektet i hamn. Stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) trädde i kraft 2002 och har idag 124 anslutna stater. Domstolen, vars säte är i Haag, har behörighet att straffa förövare skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Från Nürnberg har man dessutom ärvt principen att även statschefer och regeringsmedlemmar kan ­åtalas, liksom principen att militärer i regel inte kan undgå ansvar genom att åberopa högre order och lydnadsplikt. Men huvudtanken är att nationella domstolar ska ha huvudansvaret för rättstillämpningen. Endast när en nationell domstol inte vill ­eller inte kan ingripa ska ICC träda in i bilden.

Nürnbergtribunalen var en särskild domstol för en särskild tid. Det skulle visa sig att den också ­utgjorde ett viktigt prejudikat för framtiden. Liknande så kallade ad hoc-domstolar har inrättats för forna Jugoslavien, Rwanda och Sierra Leone. Men deras tid är snart ute. Arvet efter Nürnberg innebär idag en modern internationell straffrätt, ett permanent brottmålsforum och en god potential för internationell rättsskipning. Så långt är allt gott och väl, men internationell strafflöshet (impunity) är alltjämt ett trängande problem. ICC har haft en trög inkörningsperiod och dess effektivitet begränsas av politiska realiteter som inte så lätt låter sig undanträngas.