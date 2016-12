President George H. W. Bush, bottom, rides tandem with Sgt. Michael Elliott of the Army Golden Knights parachute team as he celebrates his 85th birthday with a parachute jump, Friday, June 12, 2009, in Kennebunkport, Maine Foto: SSG Joe Abeln

Nu i 2016 års sista timmar har jag tittat tillbaka på de nyhetsartiklar jag fann intressanta då de publicerades.

En artikel som jag trodde skulle få stor politisk betydelse återfanns i New York Times den 14 september (på nätet dagen före).

Americans last year reaped the largest economic gains in nearly a generation as poverty fell, health insurance coverage spread and incomes rose sharply for households on every rung of the economic ladder, ending years of stagnation.

The median household’s income in 2015 was $56,500, up 5.2 percent from the previous year — the largest single-year increase since record-keeping began in 1967, the Census Bureau said on Tuesday. The share of Americans living in poverty also posted the sharpest decline in decades.

Statistik visade att 2015 varit det bästa året i USA på bra länge. Fattigdomen sjönk, alltfler fick sjukförsäkring och inkomsterna ökade för hushåll i alla inkomstgrupper. Medianökningen för amerikanska hushåll 2015 var 5,2 procent vilket är den största ökningen under ett år sedan den amerikanska Census Bureau började göra denna analys 1967.

När jag såg detta tänkte jag att detta skulle få effekt på presidentvalet. Donald Trumps (och tidigare Bernie Sanders) eländesbeskrivning av läget i landet kunde ju nu minska i politisk effekt.

Så tänkte jag alltså.

Men så blev det inte.

Jag tänkte på president George H W Bush. När han hoppades på återval 1992 besegrades han av Bill ”It’s the exonomy, stupid!” Clinton.

Under Bushs presidentår hade börsen ökat i värde med 60% och arbetslösheten från 90-talskrisen hade svängt vilket presidenten försökte förklara för väljarna. Men deras bild präglades inte av färska ekonomiska data utan av hur det varit och hur det kändes.

Att Bill Clintons 8 år i Vita huset sedan blev enormt bra år ekonomiskt är en annan historia. Men omsvängningen kom alltså under företrädaren.