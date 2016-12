Det var i den värmländska landsbygden som den unge Ludwig van Beethovens musik först spelades i Sverige på 1790-talet. En ny bok följer mottagandet och kanoniseringen av Beethoven i vårt land.

Ludwig van Beethoven föddes den 16 december 1770. Porträtt av Joseph Willibrord Mähler, 1804–05.

Hur vet man att det är en musikutbildning som man har hamnat på, och inte till exempel en filosofi- eller historieinstitution? Svar: Det står en Beethovenbyst i biblioteket.

Jag gjorde reflektionen efter ett ­antal empiriska observationer av bistra ludwigar i gips eller brons på mina musikskolor. Mästaren, utgångspunkten, år noll för musikvetenskapen. Att alls syssla med musikhistoria, oavsett om man vet om det eller ej, är i en mening att förhålla sig till Beethoven. Därför är det roligt med en bok som ­tittar närmare på fenomenet, som Anders Gabriel Sundströms ”Beethoven i Sverige. Från bisarr ­mästare till folkkär Ludwig” (Gidlunds).

Boken handlar således inte om mannen själv, utan om receptionen av hans musik i vårt land. En mycket bra vinkel i teorin, men författaren älskar sitt ämne lite för mycket för att offra någon detalj. Boken är stofferad med fotnoter, sidospår, citat från brev och tidningsurklipp, jämförelsematerial, spekulationer. Som läsare tycker man antingen att det är härligt och förlorar sig i läsningen, eller så tappar man tråden och ströläser här och där. Om detta ­hade varit forskning så hade ett kritiskt seminarium ­kanske föreslagit att skära fram en tes ur ett mindre material, till exempel den allra första tiden fram till 1840, där bokens tyngdpunkt också ligger. I populärvetenskap hade rådet varit att skriva mer essäistiskt, kill your darlings, skriv lättläst på bekostnad av detaljerna. Nu tycks ingen redaktör alls ha varit inblandad. Stilen blir ibland pojkrumsentusiastisk. ”Beethoven var själv medveten om att han i det dagliga livet var helt ute och cyklade”, kan det stå i ett drastiskt stilbrott.

Men källförteckningen är en guldgruva, det är ­generöst refererat och återgivet utan försök att stjäla tankar och teser som tyvärr är så vanligt i sak­prosan. Personregistret är fylligt. Till sist är det också personhistorierna som blir den stora behållningen av boken. Bara det att läsa historiska recensioner, eller uteblivna recensioner, som den besvikna anmälare i Lunds Weckoblad som vid 100-årsjubileet 1870 av Beethovens födelse klagar över att så många stannat hemma och julpysslat i stället för att gå på konsert: ”Det är wisserligen sant att ’det war dagarne före jul’, då brådskan är stor”, klagar recensenten, men glömmer att ge ett enda värdeomdöme om verken eller framförandet. Här finns kompendiematerial för kurser i musikkritik i decennier framåt.

Beethovens svenska historia börjar tidigt, kanske så tidigt som på 1790-talet när tonsättaren ännu var en ung och lovande musiker i Wien. ”Vid den tiden hade man ännu inte offentligt framfört musik av Beethoven i Stockholm, Köpenhamn, London eller Paris”, påpekar Sundström. Och det är i landsorten, i Värmlands herrgårdssalonger, som Beethoven ­spelas först. Vittne är Knut Lilljebjörn, en bohemisk godsägare som senare i livet kom på obestånd eftersom han inte hade något sinne för ekonomi och levde helt för litteraturen och musiken. Lilljebjörn vet säkert att musik av Beethoven, Mozart och Haydn vid den här tiden trängde undan äldre musik på de gods där musicerandet var som livligast. Beethovens första opusnumrerade verk trycktes i Wien 1795, men Sundström argumenterar trovärdigt för att Lilljebjörn visste vad han talade om. Någon i trakten kan ha varit på resa i Europa och köpt noterna.

Sedan växer långsamt intresset för Beethovens musik fram i Sverige. Några nedslag: i mars 1813 (Beethoven är 43 år) spelar hans elev Ferdinand Reis c-mollsonaten för piano no 3 i Stockholm, 1816 ­spelas Eroica-symfonin, uruppförd 1805 på kontinenten. Kungliga Hovkapellet var Beethovenorkestern framför andra, men också ute i landet fanns kammarorkestrar med hel- eller halvamatörer som gav sig på den avancerade musiken åtminstone i arrangemang – Pathetique-sonaten fanns bland annat för blåsare. Uppsala var en Beethovenbastion med den tyskfödde director musices J C F Haeffner. När filosofiprofessorn i samma stad Per Daniel Amadeus Atterbom reste till kontinenten 1819 skickade han brev till kamraten Erik Gustaf Geijer där hemma, för övrigt svärson till excentrikern Knut Lilljebjörn: ”Beethoven vill jag åtminstone se, innan jag lämnar Wien.” Tonsättaren var vid det här laget en celebritet i Wien. Atterbom fick sin dröm i uppfyllelse, och skriver detaljerat om en konsert då Beethoven dirigerar egna och andras verk, ”han är nu nästan fullkomligt vad man kallar stendöf”.

Det är intressant att se hur Beet­hovens död rapporteras i den svenska dagspressen. Beethoven avled den 26 mars 1827. Det fanns då, skriver Sundström, 102 dagstidningar och tidskrifter i Sverige. De allra flesta hade inga kultursidor av vårt slag, och inte ­utrikesnyheter. Deras främsta uppgift var att föra ut praktisk information, myndigheters kungörelser, lokala notiser, annonser. Trots det rapporterade ändå dagstidningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Karlstad och Mariestad om att Beet­hoven hade dött. Några veckor fram i april började det komma notiser om hans begravning i Wien, samt nekrologer av vanlig sort. Men inte förrän i september publicerade Carlstads Tidning samma artikel som införts i Mariaestads Weckoblad i april – troligen var det Knut Lilljebjörn som tjatat på ­tidningens redaktion för att värmlänningarna skulle få läsa om den stora tonkonstnärens frånfälle – trots att Carlstads Tidning med sina fyrasidorsnummer inte brukade skriva om kulturnyheter.

En annan spjutspets var Hildebrand Hildebrandsson, kapten vid Värmlands regemente, amatörpianist och musikskribent. Hans tidskrift Läsning uti musikaliska ämnen var bara den andra någonsin om musik i Sverige, och utkom i fyra nummer från 1827 till 1829. Första numret innehöll en 67 sidor lång Beethovenartikel som lästes och kommenterades i andra tidskrifter, och bidrog till att bana väg för Beethoven i Sverige.

Denna första tid var Beethovens musik ändå före­mål för prövning. Den svenska premiären av den stora nionde symfonin 1834, dirigerad av Franz Berwald, blev ett fiasko som omskrevs i tre tidningar. De tre första satserna avlöpte väl, men den fjärde körsatsen med Schillers i Sverige berömda dikt väckte löje, bland annat i Aftonbladet: ”Härpå började chören Schillers bekanta sång till Glädjen: ’Sällhet skapande förmåga, alla väsens harmoni’ etc; men harmonien åkallades förgäfves”, skrockar recensenten. Publiken lämnade salen skrattande.

Verket är monumentalt och vi som lever idag kan enkelt höra det i förstklassiga versioner på skiva. Svenskt musikliv var 1834 kanske helt enkelt inte berett att bära ett sådant verk. Redan Aftonbladets kritiker insåg det: ”Om det var den fantastiska kompositionens fel eller verkan af en för kort inöfning och en för svag chör, kunna vi efter första åhörandet icke rätt afgöra.”

Hildebrand Hildebrandsson var emellertid ­förtvivlad och förklarade i tidningen Granskaren att han hade försökt att få in en förhandsartikel i Aftonbladet som inte publicerats, vilket han nu såg som orsaken till fiaskot: ”Det är således Aftonbladet som vållat Publiken denna förlust: en förlust så mycket kännbarare för den musikälskande Publiken, som denna Simfoni troligen aldrig mera kommer att gifvas i Stockholm, enär Publiken icke kunde njuta af den, den enda gång den gafs.”

Beethovens nionde symfoni skulle komma att spelas i Stockholm igen. 18 år efter det första fiaskot framfördes den med en ny generation hovkapel­lister 1852. Vid det laget var Beethovens namn helt etablerat i det borgerliga självmedvetandet.

År 1840 hade Beethovens musik ­spelats 250 gånger offentligt i Sverige. Nu började man förhålla sig till Beethoven som en given storhet. Recensionsverksamheten började också komma igång på allvar – framdriven inte minst av komplexiteten i Beethovens musik och den förändrade musikestetik som den medförde eller gick hand i hand med. När Wilhelm Bauck 1850 recenserade den sena stråkkvartetten i B-dur op 130 i Aftonbladet erkände han att han inte riktigt kunde ta till sig det avancerade tonspråket. Om de svagare momenten är konstnärligt svaga eller bara före sin tid ”öfverlemna vi åt en mognare framtid att afgöra”, skriver Bauck. Medan den tidiga receptionen kunde avfärda eller helt strunta i att nämna Beethovens musik i recensionerna av de konsertprogram där den förekom, var man nu ense om att han var en gigant att förhålla sig till.

Därmed blir historien om Beethoven i Sverige (och andra länder, fast den inte berättas här) en berättelse också om kulturens medlöperi, där flertalet gärna applåderar en kejsare i nya kläder och blott ett fåtal orkar stå emot. Det är ju inte alls säkert att Lilljebjörn och Hildebrandsson skulle ha stått i främsta ledet 80 år senare när intresset för Beet­hoven gått över i kult. Kritikerns integritet anas också hos sådana som SvD:s Moses Pergament och DN:s Ture Rangström i rapporteringen vid 100-årsdagen av Beethovens död 1927. Rangström i DN: ”Behöver Beethoven egentligen längre firas? Har icke den Store Ensamme snart löpt linan ut av alla känslornas och språkets superlativer?”

När Beethovens 200-årsdag firades 1970 tyckte Carl-Gunnar Åhlén i SvD att Beethoven var ”så etablerad som det överhuvudtaget går att bli”, och att man kanske borde ha lagt den där uppmärksamheten på någon mindre känd tonsättare. I tv gick pianisten Berndt Egerbladh runt på stan utklädd till Beethoven i peruk och krås och, skriver Sundström, frågade människor om de mindes honom och tyckte om hans musik. En dam svarade: ”Ja, det tror jag att jag gör.”

Damen på gatan fångar nutidens förhållande till Beethoven. Han är någon vi åtminstone tror att vi tycker om, för det ska man ju göra, och hans namn är ikoniskt och kanske också hans porträtt, det gråa håret, den vilda blicken. Men folkkär som Sundström föreslår tror jag inte att Beethoven någonsin blivit. Det är i en personlig relation med musiken som man känner honom, om alls.