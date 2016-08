Liverapporten: Några killar, en soffa och Håkan

Nöjesredaktören Emil Persson och frilansskribenten Klas Ekman under Cafés livesändning.

Fredag 26 augusti 9.49

Hej och välkomna till SvD Kulturs liverapportering av Cafés livesändning med anledning av Håkan Hellströms nya skiva ”Du gamla du fria”.

Fredag 26 augusti 10.01

Framför oss ser vi tre män i en röd skinnsoffa. Nöjesredaktören Emil Persson, modechéfen Daniel Lindström och frilansskribenten Klas Ekman. På bordet ligger några Jan Lööf-böcker. Lööf har alltså även gjort omslaget till nya plattan.

Fredag 26 augusti 10.05

Nu börjar det. Klas trycker igång den första låten. Killarna ska alltså liverecensera den nya plattan låt för låt!

Fredag 26 augusti 10.15

Det står två räkmackor på bordet och några öl från Oceanbryggeriet i Göteborg, så klart. Mackorna är än så länge orörda.

Fredag 26 augusti 10.25

Nu har Daniel lämnat sällskapet. Klas konstaterar att han älskar låt nummer tre på plattan, tror han. ”Den har allt man gillar – det där att han skapar sin egen värld, lite som Springsteen och Taube.”

Fredag 26 augusti 10.32

Grabbarna har börjat hugga in på räkmackorna. Klas: ”Man vill ju ligga sked med Björn Olsson”.

Fredag 26 augusti 10.34

Mellanspel med Laura Rivers-samplade ”That’s alright since my soul got a seat up in the kingdom” – den enda kvinna förutom Lena och den fulaste flickan i världen som medverkat på en Hellströmskiva. Emil: ”Jag har inte så mycket att säga. Nej nu kör vi på med det stadiumrockbekanta.” Sätter på Springsteenklingande ”Din tid kommer”.

Fredag 26 augusti 10.35

Klas går och kissar.

Fredag 26 augusti 10.45

Emil: ”Den här ölen alltså – Glenn: 5-procentig med kaftanig eftersmak.”

Fredag 26 augusti 10.53

Emil högläser ur Klas gamla Hellströmintervjuer. Som den med den blonda bruden som smekte Klas på stjärten på en efterfest.

Fredag 26 augusti 10.57

Klas lägger in en snus.

Fredag 26 augusti 11.13

Emil håller upp fem bilder på olika Håkan som Klas får betygsätta. Sunes lillebror Håkan Bråkan vinner. Klas berättar att han känner Göran Hägglund och gärna vill ta en öl med Håkan Juholt också: ”Man skulle ju vilja ta nån öl med honom”.

Fredag 26 augusti 11.19

Klas torkar sig med servetten.

Fredag 26 augusti 11.34

Emil: ”Nämen om vi … Ska vi ta det här projektet i mål? Hur många fiskargubbar ger du skivan Klas?” Klas: ”Den får fyra. Många starka låtar.”

Fredag 26 augusti 11.35

Emil: ”Jag sätter också en fyra, även om det är trist med samma. Men man måste vara sann mot sig själv. Vi kan inte hjälpa att han är så bra.”

Fredag 26 augusti 11.36

Nu tackar SvD för oss och avrundar den här liverapporteringen om liverapporteringen om Håkan Hellströms nya skiva. Med hopp om många lika fartfyllda stunder framför datorn.