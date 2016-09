AIM

2004 års bästa musik var inte ett regelrätt album, det var ett mixtape som av rättighetsskäl inte kunde släppas officiellt. ”Piracy funds terrorism” var mixat av dj:en Diplo med samplingar från bland andra The Bangles och Cutty Ranks, och över detta låg tidiga inspelningar från MIA:s redan då kraftigt försenade debutalbum ”Arular”. Mixen pulvriserade all samtida konkurrens och banade vägen för en av det gångna decenniets mest originella artister. En flykting från Sri Lanka i exil i London, med en pappa som var terroristanklagad för samröre med de Tamilska tigrarna. Mathangi ”Maya” Arulpragasam tog så namnet MIA – Missing In Action.

Inför släppet av hennes första album gjorde jag en intervju med henne för SvD där hon sa att hon en gång hoppades att hennes lyssnare skulle vara bingospelare i Swansea.

Tolv år senare har vi hunnit fram till hennes femte album i ordningen, hennes sista om vi ska tro henne själv. ”I’m really fucking tired and I want to fucking retire and raise my kid”, som hon så sprakande uttryckte det i Rolling Stone. Och en och annan bingospelare i Swansea lär säkert ha nynnat med i ”Paper planes”, men någon större hit än så har hon märkligt nog aldrig fått. Kanske har hon varit för kontroversiell, för politisk?

Om detta verkligen är hennes sista album låter vi ännu vara osagt. Det började så bra med singeln ”Borders”, i princip den enda stora hit som tagit upp den pågående flyktingkrisen på ett slagkraftigt sätt. Musiken sylvass likaså, vilket knappast är en självklarhet efter tolv år inom något slags dansmusikbransch. Men sedan kom ”Go off”, producerad av Skrillex, och det hela kändes plötsligt lite på tomgång. Näst intill som ett försök att nå EDM-massorna, även om den förstås behöll hennes asiatiska signum. Även Diplo, som också har producerat några spår på ”Aim”, kan numera stundtals balansera farligt nära dansmusikens avgrund. För även om han brukar tråka andra EDM-producenter med att påpeka att alla är ”a bunch of dutch dj:s with the same haircut”, så borde han i ärlighetens namn även fråga sig varför han själv ständigt blir bokad att spela på precis samma EDM-festivaler som alla dessa holländare i kopierade kalufser.

”Aim” är visserligen långt ifrån någon David Guetta-utförsäljning, men det är ändå något som skaver, det känns varken tillräckligt genomtänkt eller genomarbetat för att vara det sista vi hör av henne. Att hon på ”Visa” snyggt samplar sin egen ”Galang”, hennes första singel, är dock ett undantag från den känslan. Men kanske är det så att dagens MIA ska upplevas som ett helhetskoncept, som även en visuell artist? Ingen som har sett den Romain Gavras-regisserade videon till ”Born free” kan undgå att bli djupt berörd av obehag. Detsamma gäller videon till ”Borders”, mästerverket på detta album. Båda berör krig och flyktingkris på ett så smärtsamt vis att det sedan är svårt att separera bild från musik. Och kanske är det detta MIA har insett när hon säger att detta är hennes sista album, att hennes konst är långt mer slagkraftig i andra former. Hennes frustande fusion av musik, visuell konst och immigrationspolitik hör inte riktigt hemma på ett dansgolv, men det är inte heller något som passar för hemmabruk.

”Aim” är inget dåligt album, det har absolut sina stunder, framför allt när hon gör något oväntat som att samarbeta med pojkbandet One Directions Zayn Malik på den otippat friktionsfria ”Freedun”. Men kanske skulle hon sedan ha valt att jobba med andra producenter som tonat ned sig själva en aning? Och i stället låtit henne lysa med egen kraft under sin svanesång? Om det nu är det sista vi hör från henne. Det är bara att hålla tummarna för att hon själv inser att hon är på tok för viktig för att lämna musikbranschen helt.