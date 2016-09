Nadja Weiss stiger ner i helvetet

Utställning: Peter Weiss (1916–1982) målningar, collage och teckningar ställs ut på Uppsala konstmuseum t o m 8 januari 2017.

Peter Weiss föddes utanför Berlin 1916. Efter nazisternas ockupation av Sudetenland 1938 flyttade familjen till Stockholm. Peter Weiss fick svenskt medborgarskap 1946..

Verk: Pjäser, romaner. Var även konstnär och filmare. Han mest kända litterära verk är trilogin ”Motståndets estetik” (1975–1981) om det sena trettiotalets antinazistiska rörelse. Kampen mot förtryck återkommer som tema i Weiss hela författarskap, däribland ett starkt motstånd mot kriget i Vietnam. Han var influerad av Franz Kafka och satte upp två versioner av ”Processen”.

”Rannsakningen – ett oratorium i elva sånger” skrevs under Frankfurt am Main-rättegången, 1963–65, och fick premiär på scener i Öst- och Västtyskland 1965. Pjäsen är utformad som en rättegång med vittnen, åtalade, försvar, åklagare och domare, och texten ligger nära orden som yttrades under de historiska förhandlingarna. Peter Weiss använde sig av medvetna grepp för att understryka situationens allmängiltighet: Auschwitz nämns aldrig i manuset och de många målsäganden, i pjäsen nio gestalter, nämns inte vid namn.