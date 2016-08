Liksom Beatrice var Dantes paradisiska beledsagare kom Clizia att stå för ljuset i Eugenio Montales dikter om 30-talets fascistiska inferno. En ny bok redogör för den italienske Nobelpristagarens relation till ­Clizias verkliga förebild, den amerikanska författaren Irma Brandeis.

Eugenio Montale (1896–1981) och Irma Brandeis (1905–1990).

Det fascistiska Florens och kärleken till en kvinna fick avgörande betydelse för den italienske poeten ­Eugenio Montales författarskap. På 1930-talet bodde han i Florens där han träffade amerikanskan Irma Brandeis. De inledde ett förhållande som resulterade i diktsamlingarna ”Le occasioni” (Tillfällena) och ”La bufera e altro” (Stormen och annat), den diktning förutom debutboken ”Ossi di seppia” (Bläckfiskskal) som Montale fick Nobelpriset för 1975. I boken ”Eugenio Montale, the Fascist storm, and the Jewish sunflower” (University of Toronto Press) redogör David Michael Hertz för Montales relation till Irma Brandeis och tiden i Florens på 30-talet.

Det finns tre mytiska kärlekspar i italiensk poesi: Dante och Beatrice, Petrarca och Laura och Montale och Irma Brandeis. För att ett kärlekspar ska bli mytiskt krävs det att de förhindras från att bli ett kärlekspar genom tragiska omständigheter, som separation eller död. I Dantes fall var han redan trolovad med en annan kvinna då han blev förälskad i Beatrice och i Petrarcas fall var Laura gift. Hon dog ung och det blev även Beatrices öde. Montale och Brandeis träffades 1933 i Florens dit hon kommit för att arbeta på en roman. Sex år senare skildes de för att aldrig mer återses. Senare skrev hon en bok om Dante, ”The ladder of vision”. När Montale höll avslutningstalet vid firandet av 700-årsminnet av Dantes födelse 1965, citerade han flitigt ur hennes bok.

Florens och dess omgivningar utgjorde den gemensamma nämnaren för de tre poeternas kärlekshistorier. Dante och Petrarca levde i staden i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. På Dantes tid rådde en maktstrid mellan olika fraktioner av ­partiet guelferna. Till sist måste han lämna staden eftersom han hade stött den förlorande sidan. ­Under denna period skrev han ”Den gudomliga komedin”. Petrarca å sin sida bodde i sin barndom i en by utanför Florens men hans familj tvingades fly till Frankrike på grund av oroligheter i staden. Den älskade Laura blev hans dröm om Florens.

På 1930-talet var Florens, vid sidan av Rom, ­fascisternas maktbas i Italien. När Hitler besökte landet i maj 1938 bjöds han på en sightseeingtur i Florens av Mussolini. De åkte i bilkortege genom stadens gator kantade av hurrande folkmassor till Palazzo Pitti. Därifrån gick de via den inbyggda passagen över Arno till Uffizierna för att beskåda konstsamlingen. Senare på dagen besökte de Santa Croce där Machiavelli, Rossini och Michelangelo ligger begravda. Besöket avslutades med en statsbankett på kvällen och en konsert på Teatro Comunale med verk av Verdi. Dagens höjdpunkt var en massdemonstration av svartskjortor på Piazza ­della Signoria då de båda diktatorerna fick motta hyllningar på balkongen till Palazzo Vecchio. Inte långt därifrån hade Irma Brandeis sin lägenhet på 54 Costa San Giorgio som utgjorde miljön för flera av Montales mest kända dikter. Där skrev han troligtvis den antifascistiska ”La primavera hitleriana” (Hitlervåren) om Führerns besök i Florens.

Då Montale träffade Irma Brandeis var han chef för det kända forskningsbiblioteket Gabinetto Vieusseux. Det var där de sågs för första gången i juni 1933 när hon sökte upp honom. Det blev början på en passionerad och svår relation som varade fram till 1939. Vid det laget hade Montale förlorat jobbet som chef för biblioteket av politiska skäl. ­Efter att 1925 ha undertecknat ett antifascistiskt manifest tillsammans med en rad andra italienska intellektuella hade han stått under övervakning av regimen. Men Mussolini var misstänksam mot alla konstutövare och därför övervakades även an­hängare av regimen. Eftersom intellektuella vågade tänka själva, sågs de som potentiella fiender till staten.

Mussolini ville inte bara skapa ett nytt Italien utan han strävade även efter att skapa en ny kultur baserad på fascistiska ideal. Därför grundade han 1926 Reale Accademia d’Italia (Kungliga italienska akademin) dit bland andra Pirandello, D’Annuncio och Respighi hörde. Även om regimens kultur­politik var kvävande och repressiv, gick många ­intellektuella med i partiet för att behålla jobbet ­eller få olika förmåner. I Florens träffades oppositionella författare och konstnärer på Caffè Giubbe Rosse på Piazza della Repubblica. Montale var en stamgäst på kaféet. Flera av gästerna medverkade i avantgardetidskriften Solaria där Montale bidrog regelbundet med artiklar och dikter. Fascistiska kritiker kallade kretsen kring tidskriften för smutsiga judar och kulturens dödgrävare därför att de lät ­publicera sådana judiska författare som Italo Svevo och Kafka. Solaria tvingades upphöra 1934, varefter Montale och hans litterära vänner på Giubbe Rosse hamnade på regimens svarta lista.

Irma Brandeis var judinna, vilket blev ett prob­lem efter införandet av de antisemitiska raslagarna i Italien i juli 1938. I likhet med Montale hade hon länge varit kritisk mot den fascistiska diktaturen. Deras förhållande komplicerades av att han samtidigt hade en relation med Drusilla Marangoni som han senare gifte sig med. Drusilla var gift och Montale hade känt henne i nästan ett decennium. Hon hotade att begå självmord om han inte bröt med Irma Brandeis.

Mitten av 30-talet var en tid av yttre och inre oro för Montale då politik, erotik och poetik blandades på ett märkligt sätt. När han började skriva dikter riktade till Irma, gav han henne kodnamnet Clizia. Den hermetiska stil som han utvecklade i dessa dikter hade även en politisk orsak eftersom det var nödvändigt både för honom själv och för Irma att dölja henens judiska identitet. I det fascistiska Florens var deras kärlek omöjlig och till och med farlig. Samtidigt blev dikterna ett sätt för Montale att ge uttryck åt sin kritik av Il Duces regim i Italien.

Det fascistiska Florens utgjorde på sätt och vis inspirationskällan till diktcykeln om Irma Brandeis alias Clizia. Hon blev hans judiska musa. De träffades i hemlighet i hennes lägenhet på Costa San ­Giorgio eller på Pensione Annalena med dess trädgård på Via Romana. I slutet av sitt liv återvände Montale till pensionatet och trädgården i en svit dikter. Han hade en tendens att mytologisera platser, att göra dem till symboliska topoi. Det gällde både Monterosso al Mare i hans tidiga poesi och Florens i hans sena poesi. Han tillbringade sin barndoms somrar i faderns hus i Monterosso och motiv därifrån dominerar i ”Bläckfiskskal” från 1925. Redan här märks en dragning åt det hemlighetsfulla och hermetiska ofta representerad av en mystisk kvinnogestalt som på en och samma gång är närvarande och undflyende. En mytisk varelse som blir ett med ljuset och havet. Det är en förstudie till dikterna om Clizia.

Irma alias Clizia kan sägas förekomma i Montales författarskap såväl innan han träffade henne som efter att han för alltid skilts från henne. Hon blir ett med själva skrivandet och försöket att finna en livsväg under en turbulent historisk epok. Hon är Montales judiska Beatrice. Skillnaden mot Dantes sångmö är att ­Clizia uppenbarar sig i helvetet, det fascistiska ­Florens. Därför blir hon på en och samma gång en Vergiliusfigur och en Beatricefigur. Det handlar om att låta sig ledas ut ur ett historiskt Inferno av en visionär kärlek.

Men Irma Brandeis var en energisk och självständig modern kvinna snarare än en eterisk ­Beatrice. Det var hon som tog kontakt med Montale efter att hon läst hans debutbok och översatt några dikter. Hon förälskade sig först i poesin och sedan i poeten. Redan vid deras första möte sa det klick. ­Sedan hon återvänt till Amerika 1939, skulle hon ge ut tolkningar av Montales poesi och ägna sig åt att sprida kännedom om hans författarskap i den ­engelskspråkiga världen. Hon var själv poet och även litteraturkritiker och akademisk lärare.

Sommaren 1938 gjorde Irma Brandeis ett sista besök i det fascistiska Florens då hon ville förmå Montale att följa med henne till Amerika. Han var medveten om att han snart skulle sparkas av fascisterna som chef för Gabinetto Vieusseux men kunde inte bestämma sig för att följa med henne och ­lämna Drusilla och Italien. I augusti reste Brandeis till Paris där hon ansökte om ett amerikanske visa för Montale samtidigt som hon försökte skaffa ­honom ett jobb som lärare vid något universitet. Allt rann ut i sanden. Hon reste tillbaka till New York och Montale hade för­lorat sin älskade och sitt jobb.

De närmaste åren försörjde han sig som översättare och i oktober 1939 kom hans andra diktsamling ut ”Tillfällena” dedicerad till ”I. B.” där den första diktcykeln om Clizia stod. Flera av dessa dikter hade Montale bifogat i breven till Brandeis under 30-­talet. Det nummer av Quarterly Review of Literature från 1962 ägnat åt hans poesi, som hon var redaktör för, innehöll hennes översättningar av ett antal dikter ur boken, bland andra en dikt om en judisk kvinna som tvingades fly Italien på grund av de antisemitiska raslagarna.

Clizia i Montales diktning är en ljusvarelse i en mörk värld på väg mot krig och förödelse. Hennes hår, hennes ögon och kropp utstrålar ljus. I sin bok om Dante betonar Brandeis betydelsen av ljus­symboliken i ”Den gudomliga komedin” och speciellt ljuset som omsluter Beatrice. Ljussymboliken är också central i Montales sviter om Clizia som kan läsas som hans version av Dantes vandring i 30­-talets Florens och andra världskrigets Europa.

Förlusten av Irma Brandeis omvandlar Montale till en vision av en frälsargestalt i den moderna världen där människor är levande döda. I hans ögon representerade fascismen och nazismen dödsideologier och kriget såg han som en ödeskamp mellan Eros, kärleken, och Thanatos, döden, med Clizia som en inkarnation av Eros.