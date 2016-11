Mycket oklart om skotten i Göteborg – skadad förhörs

Bilen i centrala Göteborg som sattes i brand i samband med skottlossningen. Foto: Thomas Johansson/TT

I samband med skjutningen, i Vasastan, sattes en bil i brand och vittnen har berättat om att de hört flera höga smällar i området. Exakt vad som hänt är dock fortfarande oklart.

– Det finns mycket vittnesuppgifter som vi ska titta närmare på, säger Tommy Nyman, presstalesperson vid polisen i Västra Götaland.

– Men det spretar lite, så vi har inte händelseförloppet helt klart för oss.

Annons X

Tre personer togs in till förhör under kvällen, men samtliga har släppts och är inte brottsmisstänkta. Den skjutne mannen, som är i 20-årsåldern, ska ha fått lindriga skador. Han ska förhöras under dagen.

– Det är för tidigt för att uttala sig om vad som kan ligga bakom. Vi ska prata med honom så fort det går.