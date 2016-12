”Musikhjälpen” drog in över 49 miljoner kronor

Årets Musikhjälpen-programledare Josefine Jinder, Kodjo Akolor och Pelle Almqvist. Foto: Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Rekorden avlöste varandra i årets upplaga av ”Musikhjälpen”, som hade temat ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”.

Den insamlade summan har ökat varje år sedan starten 2008, men när sändningen avslutats för i år stod det klart att totalsumman bättrats på rejält jämfört med i fjol.

Under ett år då de flesta insamlingarna i Sverige gått sämre än förra året, enligt Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman, lyckades ”Musikhjälpen” samla in totalt 49 003 745 kronor. Det är nästan 18 miljoner kronor mer än i fjol. Anledningen till den stora summan stavas tydlighet, säger Josefine Jinder:

Annons X

– Det är ett format som fångar in en väldigt bred målgrupp. Alla som är med är aktuella och relevanta och temat har varit mitt i prick i år. Jag tror att det har funnits en frustration, att människor har svårt att veta hur de ska hjälpa till. När det kommer ett program med väldigt tydligt tema så vill folk vara med.

Rekord blev det även i antalet engagemang: 312 000 stycken. Radiohjälpen kommer nu att ta hand om de insamlade pengarna och fatta de första besluten om vilka projekt som ska få bidrag i januari.

För programledaren Kodjo Akolor blev årets ”Musikhjälpen” hans sjätte och sista sejour i glasburen. Han tackar sina programledarkollegor, alla som arbetat bakom kulisserna och alla som har engagerat sig och skänkt pengar under åren:

– Jag tackar allra ödmjukast för mig. Troligtvis kommer det att kännas hemskt att stå utanför nästa år, men jag tror nog att jag kan komma in och stå bakom kulisserna. Det kändes viktigt att få tacka för mig och låta någon annan ta vid.