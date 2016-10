Foto: Staffan Lowstedt

Guide to the Philly sound

av Dave Moore & Jason Thornton (Premium)

Nästan 700 sidor om soulsoundet från Philadelphia, mycket från 1960-70-talet med vackra, smekande hits som ”Me and Mrs. Jones” med Billy Paul och ”If you don’t know me by now” med Harold Melvin & the Blue Notes och artister som Stylistics, O’Jays, Spinners och Three Degrees. Här går det att nörda in sig i varenda singel som gavs ut.

