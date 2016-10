1971: Eluppvärmda stolar

Onda ryggar, blåskatarr och lidande. Allt försvann när eluppvärda säten kom. Hjärte-(och -stjärt)varmt. Foto: Saab Automobile

Världsnyhet. Inte bara en utan två. År 1971 kom inte bara självreparerande stötfångare på den då nästan nya Saab 99. Saabingenjörerna hade ett ess i rockärmen för oss frusna nordbor: Blåkalla dagar med andedräkten rykande var det underbart att få värme under rumpan. Saab införde ett märkvärdigt automatiskt system med termostatstyrda värmeslingor i både sittdyna och ryggstöd. Det kom att benämnas eluppvärmda stolar, sedan man famlat efter artbestämning i den svenska ordfloran. Men själv fick inte Saabägarna bestämma. Efter många utprovningstimmar i Saabs köldkammare fsstslogs att värmen automatiskt skulle slås på under plus 14 grader och slås av först när det brände ordentligt under rumpan, vid 27 grader.

Saab var som en stat som tog hand om sina medborgare.

Teknikintresserade kunder (de var många) togs på fullaste allvar och reklamen kunde man läsa att: ”en bimetalltermostat med kroppsvärmereagerande känselkropp svarar för att systemet fungerar automatiskt.” Jooordasåatttte.