M:s kommunikationschef: ”Vi ger dem en pungspark"

Per Nilsson. Foto: TT

I inlägget poserar Per Nilsson, M:s kommunikations- och analyschef och Haffos närmaste chef, leende i keps framför en amerikansk bil. I statusuppdateringen ovanför står med en pik till de politiska motståndarna:

”666 dagar kvar till valet. Backa aldrig och låt inte vänstern diktera villkoren för debatten. Nu tar vi helg och på måndag kör vi ännu hårdare!”

Inne i bilden fortsätter Nilsson ”When they go low we kick them in the balls”, ungefär ”När de slår lågt, ger vi dem en pungspark”.

Det är en direkt omskrivning av något Michelle Obama sade i ett hyllat tal från i juli. Med syftning på den stundtals hätska tonen i den amerikanska valdebatten yttrade hon orden: ”When they go low, we go high” eller ”När de slår lågt, höjer vi oss”.

Per Nilssons numera raderade Facebook-inlägg

Men bara några timmar efter videon på Delmon Haffo gått ut på webben raderades Facebook-inlägget

Haffo har nu lämnat alla sina politiska uppdrag och enligt partisekreteraren Tomas Tobé ska samtal hållas med berörda parter.

SvD har sökt Per Nilsson som avböjer att svara på frågor via sin pressekreterare.

– Vi hänvisar alla kommentarer som rör det här till Tomas Tobé, säger Nilssons pressekreterare Niklas Gillström.