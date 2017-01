Mott the Hoople. Arkivbild. Foto: Billboard

Mott the Hoople bildades i Herefordshire i slutet av 60-talet och fick 1972 sitt stora genombrott med låten "All the young dudes", skriven av David Bowie. Bandet splittrades i slutet av 70-talet, men har återbildats några gånger under 2000-talet.

Pete Overend Watts blev 69 år.