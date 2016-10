Mosulbo: IS använder civila som mänskliga sköldar

Foto: AP

De irakiska och kurdiska styrkorna har återtagit ett 20-tal byar runt Mosul från sunniextremistiska terrorgruppen Islamiska staten, och var på tisdagskvällen två till fem mil från själva staden. Enligt uppgifter från de kurdiska peshmergastyrkorna tog dessa kontroll över en viktig del av vägen mellan Erbil, i det kurdiska självstyret i Irak, och Mosul. Irakiska styrkor uppgav att de hade orsakat IS “tunga förluster av liv och materiel”.

Enligt USA:s försvarshögkvarter Pentagon går offensiven hittills snabbare än planerat. IS, som enligt USA:s beräkningar har högst 5 000 man i Mosul, har haft kontroll över miljonstaden i över två år och antas ha byggt ett försvarsystem av bland annat tunnlar i staden. Därför blir striderna sannolikt mer komplicerade när den Irakledda styrkan, som enligt CNN består av över 90 000 man och som får stöd i form av bland annat flygbombningar av den USA-ledda koalitionen, når själva staden.

Inne i Mosul, som är IS sista starka fäste i Irak, väller svart rök från däck som IS satt i brand.

– De har också stuckit diken med olja i brand för att dölja sina egna rörelser, säger Abu Saif i östra Mosul till AFP.

Enligt CNN:s reporter, som reser med med peshmergastyrkorna som närmar sig Mosul från öst, har IS hittills slagit tillbaka med hjälp av självmordsbombare i bil, hemmagjorda vägbomber, handeldvapen och granater. En irakisk soldat dog när han försökte avvärja en självmordsattack.

Upp till en miljon civila väntas fly från Mosul, och i dagsläget finns inte kapacitet att hjälpa så många i FN:s och andra hjälporganisationers läger i närheten. På tisdagen hade inte många civila tagit sig ur Mosul, men enligt en talesperson för FN väntas en våg av flyktingar inom en mycket snar framtid. Boende i Mosul säger till Reuters att IS hindrar civila från att fly, och att terrorgruppen tvingar familjer att stanna i hus IS-männen själva nyss använt, och alltså sannolikt är mål för flygbomber.

– Det står rätt klart att IS har börjat använda civila som mänskliga sköldar, säger Mosulbon Abu Mahir till Reuters.

Amnesty International beskriver i en rapport hur bland andra shiitiska milisgrupper som deltagit i strider mot IS utfört hämdaktioner mot civila sunniter från IS-områdena som hämd för terrorgruppens handlingar. Organisationen har varnat för att liknande brott kan begås när IS drivs ur Mosul. Kurdiska peshmerga och paramilitära styrkor som deltar i offensiven har dock fått order om att inte gå in i själva Mosul, utan lämna det till den irakiska regimens styrkor.

Offensiven mot Mosul väntas pågå i veckor eller månader. Irak och Frankrike har tillsammans kallat till ett toppmöte den 20 oktober, där ämnet är hur Mosul och andra områden som varit under IS kontroll ska stabiliserats efter att terrorgruppen drivits bort.