Morrissey ställer in – igen

Det var i början av oktober som Morrissey var tvungen att skjuta upp sex konserter sedan hans keyboardist Gustavo Mazur kollapsade innan en spelning. Konserterna, som skulle äga rum i Detroit, Cleveland, Chicago, Houston, Dallas och San Antonio, flyttades till första halvan av december. Men nu har också dessa strukits från turnéschemat.

Enligt Morrissey är det managementbolaget 360 Management som bär ansvaret.

"Det fanns tydligen inte ens tillräckligt med pengar för att transportera turnén till nästa stad och 360 Management försvann lika snabbt som de dök upp", skriver han i ett uttalande på sajten True To You.

I sitt uttalande passar han även på att lyfta fram de femton publiker han uppskattade mest under den gångna turnén. På första plats kommer Philadelphia i USA och på nionde plats återfinns publiken på Way out West i Göteborg.

"Den vulkaniska kärlek och glädje jag upplevde och delade går inte att beskriva med ord".