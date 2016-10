Mordet stängde kafé i Vasastan på 1970-talet

Västmannagatan 98. Foto: Johan Lindberg

Som vanligt har ni läsare mejlat in historier som förgyller platsen för Stockholmsgåtan. Den här gången handlade det ju om Västmannagatan 98. I ett tidigare inlägg fick ni veta hur det var att bo i huset på 1910-talet. Nu kommer betydligt färskare historier – från SvD-läsare.

Thor Malmberg berättar hur det är att bo på Västmannagatan 98: ”Jag flyttade in i en etta med kokvrå 1975 för 160 kronor per månad. Badrum i källaren. Allt var ganska slitet, jag hade två inbrott i källaren på tre år, varav ett med anlagd brand. Bilradion i den på gatan utanför parkerade bilen stals så fort den ersatts av försäkringsbolaget. Den relativa oron kom från Café Stockholm där det påstods att stöldgods betalades med narkotika. När ett mord inträffade där och efter åratal av klagan från Röda Bergsskolan på att deras skolgård "översvämmade" av begagnade kanyler, då stängdes cafeet. Mot slutet av sjuttiotalet renoverades hela kvarteret Motorn. Små lägenheter slogs ihop till tvåor och treor med badrum. Kakelugnar försvann. Då gjordes också den vackra trottoaren som omger kvarteret och finns på bilden. Under renoveringen evakuerades vi som bodde där till tomma lägenheter i angränsande kvarter. Jag kom tillbaka hösten 1979 och min förstfödde föddes 1980-01-01 och kom hem från BB på Sabbatsberg till en toppmodern tvårummare med ett modernt kök och badrum. I kvarteret bredvid hade byggts ett dagis där han fick plats. Boende i Stockholm kan inte ha det bättre. Det som var speciellt med kvarteret på den tiden var en speciell förståelse bland de som bodde där. Alla förstod att de var privilegierade som fick bo i denna designpärla, ritat av Gustav Larsson. En sluten gård med mycket grönska bjöd in till mycket umgänge. Jag flyttade till landsorten och så småningom utomlands, och kom tillbaka 1996. Då fanns många människor kvar från min förra period”.

Liselotte: ”Det är ett väldigt vackert och lugnt område så när jag hade hund gick jag gärna den vägen ibland ner till Hagaparken, trevligare vägval än S:t Eriksgatan. Och när sonen var liten och spelade fotboll i Norrtulls SK, så var inomhusträningen i Röda Bergsskolan och från vår bostad gick vi antingen Västmannagatan, men oftare Upplandsgatan dit”.