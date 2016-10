Föreställningar om monster tycks ha förekommit i alla tider, ofta som en del i moraliska mytologier. I sin bok om monstrens historia konstaterar Bo Eriksson att de övernaturliga odjuren bidrar till att definiera kulturens kärnvärden genom att representera motsatsen.

Den fornegyptiska demonen Ammit samt pokemonmonstret Pikachu. Foto: Valeriy Novikov/IBL

Världshistoria kan skrivas på många olika sätt. Traditionellt har de stora politiska händelserna ofta stått i fokus, men under senare år har historiker alltmer börjat skriva global eller transnationell historia om tematiskt mer begränsade fenomen och processer. Det kan ­exempelvis handla om olika sjukdomars spridning, teknologiska influenser mellan olika världsdelar, religiösa impulser eller enskilda handelsvarors historia. På så sätt ger den globalhistoriska forskningen nya perspektiv på världens historia och bryter sakta men säkert ner den metodologiska nationalismen, som ännu vilar tungt över stora delar av historieforskningen i såväl Sverige som andra länder (jfr Harald Gustafsson, Under strecket, 24/10 2016).

Ett av de mest spännande försöken att skriva en sådan tematisk världshistoria för en svensk publik under senare år är utan tvekan historikern Bo ­Erikssons senaste bok ”Monster. En världshistoria om det skrämmande” (Natur och Kultur). På nästan 500 sidor avhandlas ett otal monster i mer eller mindre fantastiska skepnader från i stort sett hela världen. Eriksson börjar sin exposé i en förhistorisk grotta i Baden-Württemberg för 35 000 år sedan och avslutar den med de japanska ”fickmonstren” pokemon och andra populärkulturella skapelser i vår egen samtid. Tonvikten ligger på Västerlandet från antiken och framåt, men även de amerikanska indiankulturernas monster introduceras, liksom Afrikas, Australiens, Mellanösterns och Syd- och Östasiens. Det enda betydande kulturområde som saknas är egentligen Sydöstasien, som endast nämns i förbigående (och då framför allt med referens till komodovaranen, en livs levande tre meter lång skräcködla).

Författaren, som är en av Sveriges mest namnkunniga seriösa populärhistoriker, vänder sig till en bred publik och boken ska, som han skriver, ses som en förklarande inledning till det omfattande och fascinerande ämnet. Korta introduktioner till de kulturer och samhällen som diskuteras varvas skickligt med beskrivningar av deras monster samt tolkningar av monstermyternas funktion och betydelse i sammanhanget. Särskilt intressant är det att ta del av Erikssons tolkningar av monsterberättelserna, i vilka han ofta refererar till aktuell forskning och ödmjukt redovisar och diskuterar olika teser och forskningsresultat.

Att såväl verkliga som påhittade monster har funnits i alla tider och över hela jorden kan man inte tveka om efter att ha läst boken. Men vad är egentligen ett monster? Finns det något eller några utmärkande drag som går som en röd tråd genom alla tider och kulturer i världshistorien? Eriksson lyfter fram två begrepp, gräns och kropp, som definierande och förklarande för monster. Likt Kerberos och andra helveteshundar vakar monstren ofta över gränser men kan också överträda dessa. Gränserna kan vara fysiska – en flod eller en ingång till ett berg, till exempel − men handlar ofta om tabun och gränser för vad som är socialt och kulturellt accepterat. Monstren representerar civilisationens (i bemärkelsen olika kulturers) motsats och bidrar till att definiera dess kärnvärden.

Mosaik från antikens Grekland.

Sett till sin kropp är monster oftast stora, vilket förstås i sig är en viktig skrämselfaktor. De flesta (men inte alla) monster är också fula eller på annat sätt motbjudande, exempelvis genom att de dreglar, luktar illa eller utsöndrar slem. Många är så kallade hybridmonster, eller kompositer, som i sin kropp förenar skrämmande element från två eller flera arter. För att hybridmonstren ska vara övertygande i sin ryslighet ska varje del vara så naturalistisk som möjligt. I det gamla Egypten trodde man exempelvis att de döda som inte fann nåd hos Osiris fick sitt hjärta slukat av Ammit, en blandning av flodhäst, lejon och krokodil. En annan välkänd hybrid är draken, vars komposition varierar men vanligen innefattar element från en reptil (orm eller ödla), en fågel eller fladdermus och ett däggdjur (häst eller kattdjur).

Frånsett anhängarna av pseudovetenskaper som kryptozoologi – vars sökande efter okända varelser som Yetin och Loch Ness-odjuret tycks fortgå med oförminskad styrka − är jorden och dess naturhistoria idag tillräckligt utforskad för att vi rimligen ska kunna utesluta existensen av drakar och andra hybridmonster. Men så har inte fallet varit under större delen av historien. På gamla tidigmoderna europeiska kartor kunde det exempelvis stå ”Hic sunt dragones” (Här finns drakar) för att beteckna okända platser, och Carl von Linné räknade i början av sin vetenskapliga bana med existensen av såväl drakar som satyrer, hydror och fågel Fenix. Ofta kunde man före 1700-talet inte basera sin kunskap om naturen på empiriska observationer utan var tvungen att förlita sig på andras beskrivningar av mer eller mindre fantastiska arter − verkliga såväl som imaginära.

Frågan om vad vi kan veta och inte har betydelse för hur monster ska förstås och definieras. Är det endast påhittade eller mytologiska varelser som i strikt bemärkelse kan definieras som monster? Om exempelvis nilkrokodilen – en sex meter lång best som årligen dödar hundratals människor i Afrika – inte fanns i verkligheten skulle den förmodligen ha en självskriven plats i en bok om monster. Som det nu är kvalar den inte in, även om nilkrokodilen, ­liksom andra medlemmar av krokodilfamiljen, uppenbarligen har tjänat som inspirationskälla för många monster världen över.

Livs levande monster: nilkrokodilen. Foto: Marco Schmidt

I slutänden är det förstås upp till författaren att avgöra vad som kan klassificeras som monster. I boken tar Eriksson faktiskt upp flera historiska personer som har beskrivits som monster, exempelvis ”blodgrevinnan” Elisabeth Báthory, som i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet ska ha torterat och mördat hundratals unga flickor i Ungern, liksom den välbekante (om än oidentifierade) Jack uppskäraren i 1800-talets London. Båda existerade bevisligen och har det gemensamt att de uppfattades (och fort­farande uppfattas) som ondskan personifierad.

Däri tror jag också att en ledtråd till förståelsen av vad ett monster egentligen är ligger. Likt pirater i den europeiska historien ska monster förstås som mänsklighetens fiender per definition − ”hostis humani generis”, som Cicero uttryckte det. För monster, liksom för pirater, finns det därmed ingen empati, nåd eller förlåtelse. Eftersom de går till angrepp mot mänskligheten i sin helhet och hotar den rådande samhällsordningen måste de utrotas till varje pris. På så sätt skiljer sig monstren från både vanliga fiender eller brottslingar i mänsklig gestalt och de flesta djurarter.

Och utrotas gör de. Dräpandet av drakar och andra monster är ett genomgående tema i många monsterberättelser, särskilt, tycks det, i den västerländska traditionen från antiken och framåt. Antika och medeltida hjältar som Marduk, Herakles, Theseus, Odysseus, Bellerofon, Beowulf och Sankt Göran stred alla mot fruktansvärda drakar eller ­andra monster och besegrade dem. Myterna har många bottnar, men några centrala aspekter är genom­gående. Genom att ta strid mot monstren ­visade hjältarna prov på stort mannamod och handlingskraft, vilket kunde användas som argument för att legitimera en dynastis eller stats maktanspråk.

Monsterdräpandet tjänade också till att belysa motsatser, som dem mellan gott och ont, kultur och natur samt mänskligt och icke-mänskligt. Syftet var ytterst att hävda den egna kulturens företräden. Sist men inte minst kunde myterna tjäna till att bekräfta en patriarkal samhällsordning, särskilt i de fall monstren, som i fallen med den babyloniska kaosdraken Tiamat eller träskmonstret Grendels mor i Beowulf, var av honkön. Genom myterna kunde också det manliga könet associeras med kultur och social och politisk ordning medan det kvinnliga associerades med natur och kaos.

Sankt Göran och draken i Storkyrkan i Stockholm. Foto: Dennis G Jarvis

Monsterlegenderna har dock inte bara sociokulturella och politiska funktioner. I det större globalhistoriska sammanhanget vill Eriksson framför allt förklara monstrens utbredning evolutionärt. De är mentala kvarlevor, menar han, från en avlägsen forntid då människan tvingades konfronteras med rovdjur och andra faror utan att ha det övertag som hon senare fick. De imaginära odjuren bidrog då till skapandet av en ”rädslans inre geografi” som ökade hennes överlevnadschanser. Monstren levde sedan vidare och ökade i både antal och betydelse i takt med att samhällena i historisk tid utvecklades och blev mer komplexa, enligt Eriksson.

På ett makrohistoriskt plan kan sådana förklaringar säkert ha en viss relevans. Men för historikern är det oftast mer intressant att försöka kartlägga och förklara likheter och skillnader mellan olika kulturer och att, om möjligt, belysa hur de har utvecklats under ömsesidig påverkan av varandra. Detta görs också i boken, bland annat i den utförliga behandlingen av drakens historia. Drakliknande varelser kan beläggas från i stort sett hela världen, men framför allt förknippas de med Kina och Europa. I båda dessa civilisationer har draken en mångtusenårig historia, och frågan om i vilken mån den europeiska och den kinesiska draken har utvecklats självständigt eller under påverkan av varandra är långt ifrån klarlagd. Inspirerade exempelvis kinesiska drakartefakter, transporterade västerut via Sidenvägen från antiken och framåt, de antika och sedermera medeltida europeiska uppfattningarna om drakar? Eller kom inspirationen, som vissa forskare menar, från fynd av dinosaurieben och fossiler i såväl Medelhavsområdet som Kina och Centralasien?

Det finns inga givna svar på dessa och många ­andra frågor som den globala monsterforskningen ägnar sig åt, men för den som vill ha en aktuell och mycket stimulerande introduktion till ämnet ­rekommenderas Bo Erikssons ”Monster” varmt.