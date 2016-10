Han fotograferade Monroe på en blåsig strand i Santa Monica den 13 juli 1962, tre veckor innan hennes död och har bland annat skrivit boken "Marilyn: Her life in her own words" (2001), som de ska ha arbetat med tillsammans.

Monroe och Barris blev vänner när de möttes under inspelningen av "Flickan ovanpå" 1955.

Barris har även fotograferat stjärnor som Elizabeth Taylor, Steve McQueen, Marlon Brando, Charlie Chaplin och Frank Sinatra.

Han blev 94 år gammal.