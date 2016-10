Monfils i Stockholm – hyllar samarbete med svensk

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gaël Monfils är i Stockholm av en anledning. Fransmannen jagar poäng för att vara en av de åtta spelarna som får spela ATP-finalen i London den 13–20 november.

För att vara säker på en plats i turneringen behöver ta sig en bit in i Stockholm Open.

Det verkar dock inte vara något som oroar 30-åringen.

Monfils släntrar in i presskonferensrummet, slänger sig ner i fåtöljen och under det korta samtalet med svenska journalister – som till mångt och mycket handlar om svenske tränaren Mikael Tillström – smyger han in några skojfriska svar.

Vem som skrattar bäst?

Gaël Monfils, så klart.

Och Tillström.

Duon började jobba tillsammans i slutet av oktober 2015 och har sedan dess hittat en dynamik som har gett resultat på tennisplanerna runt om i världen. Det har i sin tur medfört att fransmannen klättrat från 19:e plats till att numera ses som världens sjunde bäste tennisspelare.

– Jag jagade Mikael i tre år men om vi hade börjat jobba tillsammans då kanske jag inte skulle ha haft samma karriär som jag har i dag, säger Monfils.

– Han har hjälpt mig på många olika sätt men att säga exakt vad kan jag inte. Det är för mycket. Han vet att jag har hög målsättning men det har även han, så det är bra.

Mikael Tillström:

– Han frågade mig i slutet av 2013 men då passade det inte riktigt. Han ville ha för många veckor. Vi höll på så där i några år och till slut sade han att jag fick välja hur mycket jag ville resa, säger han.

– Vi förstår varandra. Han är jämnare nu och gör resultat i princip varje vecka, men det känns ändå som att vi har de bästa resultaten framför oss.

Tillström och Monfils hoppas att en del av framgången ska komma i Kungliga Tennishallen.

Om Gaël Monfils, som i andra omgången ställs emot portugisen Gastão Elias, tar sig förbi den matchen och fortsätter vinna matcher bör det räcka för en plats i ATP-finalen i London.