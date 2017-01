Moby spelar för Trump – på ett villkor

Moby är den senaste i raden av musiker som blivit inbjuden att spela på Donald Trumps installation. På Instagram kommenterar dj:n saken:

"Hahahahaha, vänta, hahahaha, på riktigt? Jag antar att jag kan dj:a på hans installation, om betalningen består av att han offentliggör sin deklaration", skriver han.

Frågan om Trumps deklaration har varit på tapeten sedan oktober då The New York Times rapporterade att han kan ha sluppit undan att betala federal inkomstskatt i nästan två decennier.

När Trump i förtret twittrade att skådespelaren Alec Baldwins imitation av honom "inte kunde bli sämre" lovade även Baldwin att gå Trump till mötes i utbyte mot ett offentliggörande av deklarationen.

Den brittiska sångerskan Rebecca Ferguson har ställt andra villkor. Hon kan spela på Trumps ceremoni om hon får sjunga "Strange fruit". "En sång som talar till alla förbisedda och förtryckta svarta människor i USA", skrev hon på Twitter.

De som tackat ja till att spela hittills är danskompaniet The Rockettes, The Mormon Tabernacle choir och 16-åriga Jackie Evancho, känd från tv-programmet "America's got talent", skriver The Independent.

CNN rapporterar att även Elton John och The Beach Boys har bjudits in, men tackat nej till att spela.