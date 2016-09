Under namnet "The original Misfits" uppträdde sångaren Glenn Danzig, basisten Jerry Only och gitarristen Doyle Wolfgang von Frankenstein tillsammans med den tidigare Slayer-trummisen Dave Lombardo på Riot fest i Denver. Bandet levererade totalt 26 låtar, främst från de två första skivorna "Walk among us" och "Earth A.D" från tidigt 80-tal.

The Misfits bildades 1977 i New Jersey. Gruppen splittrades första gången redan 1983 men har sedan återbildats i flera konstellationer.