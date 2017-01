Ankomsten till huvudstaden för några timmar sedan Foto: Evan Vucci

Kommer fredags installation av president Donald J Trump innebära att en helt ny, klokare, insiktsfullare, eftertänksammare och mycket mindre omdömeslös person kommer att flytta in i Vita huset?

Jag läser torsdagens Wall Street Journal och ser där hur förhoppningarna inte tycks ha något slut.

På sidan A4 intervjuas väljare som la sin röst på Trump i november men som nu är fundersamma.

Deborah Foster, advokat i Michigan, är bekymrad över Trumps allt annat än balanserade tweets: ”I am hoping that Trump begins to speak and act like gthe intelligent businessman that I’m sure he is. I’m hoping that he stops tweeting like a 13-year-old boy and starts acting like an adult.”

Mina vänner här där jag är i USA har i nga sådana förhoppningar. Morgondagen är den ”svartaste dagen i mitt liv hittills” ä en vanligt förekommande replik,.

Mart Triplett, affärsman i Ohio, säger till WSJ att ”I sure wish he’d get off Twitter. The guy is a loose cannon.”

På sidan A17 skriver två politiska kommentatorer om liknande förhoppningar.

Daniel Henninger, en mycket konservativ krönikör, skriver mångordigt om sina förhoppningar att ”a Trump presidency for mass consumption” i praktiken ska överskuggas av ”a private Trump doing real work”.

Den förhoppningen grundar Henninger på att flera av Trumps utpekade regeringsledamöter under kongressförhören sagt saker som strider mot vad Trump sagt under kampanjen. ”If he listens widely, we should be fine.”

Detta får sorteras in i avdelningen fromma förhoppningar, men undrens tid kanske inte är förbi.

Jag hörde nyss på CNN hur några kommentatorer spekulerade om den förändringseffekt som det innebär för en ny president att flytta in i Vita huset.

Den gamle George W Bush-rådgivaren Karl Rove är i sin WSJ-krönika bekymrad över @RealDonaldTrump: ”If President Trump continues this in the Oval Office, he will lessen his stature, move markets, poison relationshps, and encourage adversaries to make miscalculations.”

Roves kommentar bygger på den outtalade hypotesen att Trumps personlighet är kapabel att göra en sådan förändring.

Rove:”The time for theatrics is over. The time for effective governance has begun.”

På sidan A19 varnar Richard Haass, chef för Council on Foreign Relations, i en längre essä för oförsiktiga, utrikespolitiska utspel: ”The new administration should proceed with caution:It is inheriting a global situation that can only be described as daunting. This is no time to make conditions worse.”

Det råder alltså ingen brist på varningsord. Frågan är om den de är avsedda för lyssnar. På valnatten höll Trump ett oväntat försonligt tal om vikten att USA håller ihop. Sedan dess har han inte gjort något för att uppfylla det löftet.

I morgon kan han komma att upprepa valnattens budskap. Frågan är om han sedan kommer att vilja eller kunna hålla fast vid det budskapet.