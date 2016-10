Tyfonen Chaba har dragit in över Sydkoreas södra delar med kraftigt regn och blåst. Minst tre personer har dött, landets viktigaste hamn har översvämmats och en del fabriker har också översvämmats och fått störningar i produktionen. Stormen drog in över ön Jeju, där en person rapporterats saknad, bostäder har skadats och ett trettiotal flyg har ställts in.