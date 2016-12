Minst tio döda i indiskt oväder

Cyklonen Vardah har skördat minst tio människoliv sedan den drog in över storstaden Madras (Chennai) i sydöstra Indien, centrum för landets IT- och tekniksektor. De flesta av de döda krossades av träd som dragits upp med rötterna av stormen, med vindstyrkor på upp till 39 meter per sekund (140 kilometer i timmen), enligt indiska myndigheter.