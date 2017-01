”Mindfulness gör dig medveten om ditt beteende”

”Mindfulnessbegreppet har trivialiserats”

Bra, att det debatteras om mindfulness i Svenskan! Mindfulnessbegreppet har trivialiserats och kommersialiserats i Sverige under de senaste 15 åren. Bara detta att använda det engelska ordet ”mindfulness”! Jag tycker att Marie Åsbergs (professor i psykiatri) sinnesnärvaro är bättre och rätt så användbar. Jag började meditera för 35 år sedan med ”awareness-meditation”, som då översattes med uppmärksamhetsmeditation eller dess synonym ”mindfulness”, som översattes med medvetenhet. Dessa tekniker/övningar kombinerades med meditationsträning i medkänsla (från engelskans compassion/loving kindness/kindly awareness).

Jag håller med Carl Cederström, att mindfulness kan användas fel i arbetslivet. Uppmaningen att "acceptera utan att döma" brukas ofta på ett ytligt sätt i Sverige. Engelskans 'to accept' betyder inte samma som svenskans 'att acceptera'. Tvärtom, man säger "acceptance is not approval". Här vore det intressant att läsa, vad SvD:s språkexperter säger om dessa översättningar. I seriös mindfulnessundervisning tas upp, att man inte skall döma (fördöma) sina upplevelser (känslor, tankar, kroppsliga förnimmelser). Däremot ska man inte slentrianmässigt agera blint utifrån dem. Men givetvis ska man i akuta situationer agera instinktivt.

Mindfulness behöver kombineras med medkänsla och klokhet. Då lyssnar man på sina upplevelser, begrundar dem och agerar klokt. Då ser man både risker och möjligheter. Kanske leder det till, att man ändrar på sin arbetssituation, när det är möjligt. Mindfulness är inte bara stresshantering. Det får inte bli, att man stänger av verkligheten.

Fredrik Bengtsson säger att meditation har hjälpt honom både privat- och i yrkeslivet. Det stämmer, att man behöver gedigen utbildning innan man börjar lära ut meditation. Jag har träffat många personer, som fått stor hjälp av meditation speciellt när mindfulness har kombinerats med medkänslans ( övningar och med sunt tänkande/klokhet. I mitt yrke har jag även träffat flera patienter, som fått mer ångestsymtom av meditation och några få som blivit psykotiska av för långa meditationspass.

”Psykiater och psykoterapeut”