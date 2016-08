”Min son vill inte bo hos sin pappa”

Madeleine Gauffin Rahme, Idagsidans psykolog.

Fråga psykologen

FRÅGA: Jag hoppas att jag kan formulera detta. Det viktigaste för mig är nog att få reda på hur stor hänsyn jag/vi ska ta till min sons vilja.

För drygt fyra år sen separerade jag från mina barns pappa. Ett genomtänkt val som jag inte ångrar. För mig var det viktigt att vi skulle ha våra barn varannan vecka. Jag har själv haft en frånvarande pappa som jag ömsom glorifierat, ömsom saknat. Jag tror även att det finns mycket positivt med att få ta del av två vitt skilda levnadssätt och liv.

Åren har verkligen varit varierande. Men överlag ok. Vi har konflikter i perioder, men det brukar lösa sig och följas av att vi faktiskt kan ha bra samtal och kompromisser.

Nu har det dock uppstått problem. Min son har under det senaste året börjat reagera då han ska vistas hos sin pappa. Han har svårt att sova, blir apatisk, somnar nästan på lektioner, gråter och agerar, etc. Detta ledde till att han fått bo mer hos mig och min nya man. Vilket han uttalat älskar. Som mest bor han här all tid utom varannan helg. Allt med hans pappas välsignelse.

Men nu på semestern har det spårat ut. Vi har för vana att under sommaren ha våra barn under långa perioder. Så efter över en månad hos mig var det dags med knappt en hos pappa. Det knöt sig för sonen när han väl kom dit, inte innan. Han föreslog själv att han kunde vara varannan även då men pappan ville inte det.

Första veckan ringde han några gånger på kvällarna. Grät och kände sig obekväm med att vara hos pappan. Trots att de hittat på roliga aktiviteter. Han uttrycker att han inte trivs, inte känner sig hemma och inte kan vara sig själv. När vi har ett ärende dit på fredagen vägrar sonen att släppa mig.

Pappan skäller ut mig inför sonen. Säger att det är jag som knutit an för hårt och att han inte ska ha någon telefon. Att barnen ljuger för honom om våra olika regler. Sen stegar han i väg och säger: gör som ni vill med honom. Sonen får efter att vi meddelat pappan följa med oss.

Hans pappa reagerar på ringandet och sms-ande till mig. Han säger att sonen mår bra så länge han inte har sin telefon. För mig verkar det som att han bara är inbunden och uttrycker sina känslor först under samtal med mig.

För att underlätta för sonen föreslår jag att få möta honom någon kväll under pappans semester. Bara för att få sonen lugnare. Tre dagar i taget mellan möten. Då får ilskan hos pappan nya dimensioner. Detta kommer inte på fråga.

Läs även Föräldrarna flyttar – men inte barnen

Igår kväll innan jag lämnade honom grät han fyra timmar. Han vill inte och kan inte förstå varför han inte får bestämma själv.

Under våren har sonen träffat en kurator. Vi har inte fått mycket ut av det. Sonen mår generellt bra. Kuratorn konstaterade att han trivs hos mig, inte hos sin pappa. Rådet till oss blev att det viktiga var att vi är överens.

Sonen är en ganska enkel person, en social funderare som med glädje sover över hos kompisar, moster och morfar. Inga allmänna problem att lämna mig med andra ord.

Det finns mycket bakgrund till detta. All kan jag inte nämna. Men som jag ser det har sonen och pappan aldrig haft en nära relation. Han jobbade mycket då barnen var små. Och vi är ganska olika vad gäller tillgänglighet och närvaro på det mentala planet.

Jag har föreslagit samtal i ordnad form jag och pappan eller bara pappan eller med vår son. Pappan verkar inte vilja. Han vill inte ha tips från varken mig eller någon annan om hur han kan agera.

Jag vet inte vad jag ska göra. Är man för liten att bestämma vart man ska bo när man är knappt nio? Mitt hjärta brister av allt detta.

Parallellt med detta finns en väldigt obekymrad dotter. Som bor varannan vecka och uppskattar de olika liv vi lever.

Vad ska jag göra? Att föra samtal med pappan går inte. Just nu är det så infekterat att han bara skriker på mig.

Jag har inget egenintresse av att ha honom mycket. Jag trivdes med livet då jag visste att de hade det bra hos sin pappa varannan vecka.

Hoppas ni kan hjälpa mig. Snabbt.