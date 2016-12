”Min pappa Toni Erdmann” storvinnare på filmgala

Young Audience Award

”Miss impossible” av Emilie Deleuze.

Publikpriset

”Body” av Małgorzata Szumowska.

Bästa manus

Maren Ade för ”Min pappa Toni Erdmann”.

Bästa animerade film

”Mitt liv som Zucchini” av Claude Barras.

Bästa kortfilm

”9 days from my window in Aleppo” av Thomas Vroege, Floor van der Meulen, Issa Touma.

Bästa foto

Camilla Hjelm för ”Under sanden”.

Bästa klippning

Janus Billeskov Jansenoch Anne Østerud för ”Kollektivet”.

Bästa ljud

Radosław Ochnio will för ”11 minutes”.

Hederspris

Andrzej Wajda

Bästa dokumentär

”Fire at sea” av Gianfranco Rosi.

European achievement in world cinema

Pierce Brosnan.

European discovery (Fipresci)

”The happiest day in the life of Olli Maki” av Juho Kuosmanen.

Bästa manliga skådespelare

Peter Simonischek för ”Min pappa Toni Erdmann”.

Bäst kvinnliga skådespelare

Sandra Hüller för ”Min pappa Toni Erdmann”.

European co-production award

Leontine Petit.

Lifetime achivement award

Jean-Claude Carrière.

Bästa musik

Zbigniew Preisner av ”The student”.

Bästa regi

Maren Ade för ”Min pappa Toni Erdmann”.

Bästa scenografi

Alice Normington för ”Suffragette”

Bästa kostym

Stefanie Bieker för ”Land of mine”.

Bästa smink

Barbara Kreuzer för ”Land of mine”.

Bästa film

”Min pappa Toni Erdmann” av Maren Ade.