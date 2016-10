Min Helg: ”På söndagen blir det Padel-match”

Jonas Björkman inledde sin professionella tenniskarriär i Swedish Open 1991. Foto: Charlotte Brunzell

Fredag eftermiddag. Efter jobbet kör jag sonen Max till hans fotbollsmatch. Han är 13 år och spelar vänstermittfältare i Hammarby, som i dag möter Mälarhöjden.

Killarna har kommit upp i den åldern att de spelar riktig fotboll som är kul att titta på. Hela föreningen är proffsig och tränarna gör ett fantastiskt arbete med laget. Det är verkligen en skön stämning kring alla matcher både bland killarna och bland alla oss fotbollsföräldrar.

Efteråt åker vi hem till Saltis och har lite fredagsmys. Den här kvällen har barnen fått önska och det blir deras favorit; tacos! Petra gör fish-tacos till henne och mig och det har blivit en ny favorit för oss.

Efter middagen tar vi det lugnt framför tv:n. Vår dotter Bianca, som älskar musik, kollar på Idol. Petra och jag ser några avsnitt av tv-serien Suits. Den är grymt underhållande. Harvey, stjärnadvokaten, är min favoritkaraktär.

På lördagmorgonen vaknar vi ganska tidigt och äter en lång och skön frukost med äggröra, ost, skinka och dricker must från våra trädgårdsäpplen. Det är soligt så jag tar med mig det senaste numret av Tennis Magasinet ut på terrassen och läser och dricker en stor god cappucino.

Det blir rätt mycket sport under helgerna, vilket vi tycker är underbart.

Sen är det dags för fotboll igen. I dag har Bianca match med sitt Saltsjöbadens IF. Vi åker alla med för att heja på henne och hennes lag.

Framåt kvällen går vi hem till en god vän som precis fyllt år. Firandet fortsätter nere på restaurangen Holmen, ett av våra stamställen här i Saltis (som bland annat har en väldigt god tonfisk på menyn). Vi har en väldigt trevlig kväll tillsammans med våra vänner och vi promenerar hem i skaplig tid till barnen.

På söndagmorgonen tar vi det väldigt lugnt. Jag småfixar ute i trädgården. Efter att ha varit på resande fot under så många år – jag reste ungefär 35-40 veckor per år under tiden på touren – uppskattar jag verkligen att bara vara hemma. Före lunch spelar Petra divisionsmatch i tennis. Jag följer med henne och tittar en liten stund. Hon har bara spelat tennis i några år, men älskar det verkligen och det är kul att hon nu får testa att spela lite klubbmatcher.

Det blir rätt mycket sport under helgerna, vilket vi tycker är underbart och mitt på dagen har Max match igen.

Framåt seneftermiddagen sticker jag till PDL Padelcenter i Frihamnen som jag driver ihop Måns Zelmerlöw, Henrik Söderberg och Jonas Andersson. Padel är verkligen otroligt roligt! Det är socialt, alla kan spela och man behöver inte vara jämnbra för att få igång ett kul spel. Jonas och jag spelar dubbel mot Henrik och Måns och precis som vanligt blir det en rafflande match.

Senare på kvällen hjälper jag Bianca med hennes läsläxor medan Petra lagar mat. Det är hon som är familjens kock. Jag själv duger mest till köttbullar och makaroner. I kväll får vi en god köttbit med grönsaker.

Sen planerar vi lite inför kommande veckan innan vi går och lägger oss.