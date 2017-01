Ett ögonblick ur det evighetslånga smart-tv-konstverket ”Reflection”. Foto: Anders Q Björkman

Inledningsvis hade vi ett passionerat förhållande, tv-apparaten och jag. Jag har bara vaga minnen av innehållet i svartvita underhållningsprogram som ”Hylands hörna” och ”Partaj” från slutet av 60-talet, men kommer väl ihåg den ljuva och uppsluppna känslan av fest och gemenskap när familjen bänkade sig framför den moderna tidens öppna spis. Som barn älskade jag att se mina föräldrar skratta åt sketcherna med Carl-Gustaf Lindstedt eller njuta av Sonya Hedenbratts sång.

Att se på tv var ren och skär lycka. Jag minns att mina bröder och jag kunde sitta framför testbilden i väntan på att sändningen skulle starta.

I dagarna har en tv-nyhet fått mig att åter med värme rikta blicken mot fyrkantiga färgfält på skärmen. Men mer om det lite senare.

Under 70-talet fördjupades relationen via brittiskt tv-gemyt – som ”Herrskap och tjänstefolk”, en tidig variant på ”Downton Abbey” – och episka amerikanska tv-dramer som ”Förintelsen”, en miniserie som fick en hel värld att på nytt tala om nazisternas brott mot mänskligheten (och dessutom ledde till Meryl Streeps genombrott).

Under 80-talet hände dock något: TV 3 började trotsigt sända via satellit från London. Det föll inte regerande Socialdemokraterna på läppen, men trots detta röstade man på S-kongressen 1987 ner Kvinnoförbundets vansinniga förslag om att förbjuda privat innehav av parabolantenner. Därmed gick kommersiell tv inte längre att stoppa och 1989 startades Nordic Channel (som senare blev Kanal 5), medan TV 4 började sända året därpå.

Från och med då blev det för första gången meningsfullt att äga en fjärrkontroll med fler siffror än 1 och 2 på: valfriheten hade nått svenska tv-tittare. Dessvärre resulterade den i stor utsträckning i prutt- och tutt-tv, vegetativa morgonprogram och täta och tråkiga reklamavbrott. För att kunna förlika mig med 90-talets fredagsmys – med allt vad det innebar av ”Småstjärnorna”, ”Fångarna på fortet” och ”Gladiatorerna” – försökte jag för mina barns skull uppamma stämningen från min egen barndoms svartvita tv-kvällar.

Mina varma känslor för tv-apparaten hade svalnat.

I mitt hem har jag numera tillgång till 13 traditionella tv-kanaler. Ändå är utbudet enahanda: under veckan som just har gått skulle jag i teorin ha kunnat se 28 avsnitt av ”How I met your mother” på TV 3 samt TV 6 och 15 olika matlagningsprogram på TV 4. Jag är benägen att hålla med Bruce Springsteen om hans analys i låten ”57 channels (and nothin’ on)”.

Men på senare år har ny teknik gjort burken lite mindre dum. Via streamad tv kan vi välja att se vad vi vill, när vi vill – utan att ideligen avbrytas av reklam. Jag kan till exempel välja godbitarna på SVT Play, abonnera på kvalitativa Netflix-serier eller via en app se på den fransk-tyska kulturkanalen Arte (på franska, tyska eller engelska, allt efter behag och förmåga).

Och nu kommer vi till den där nyheten – som på sistone har fått mig att låta tv:n stå på mest hela tiden. Det handlar om ett nytt verk av musikern och konstnären Brian Eno, som genom åren gång på gång visat att det går att använda tv-apparater på oväntade sätt. Musikvideon ”Thursday afternoon” från 1984, med ”video-målningar” ackompanjerade av hans stillsamma ambient-musik, tvingade betraktaren att ligga på sidan och titta, alternativ ställa tv:n på högkant. Ett år senare – vid den första större videokonstutställningen på Kulturhuset i Stockholm – skilde han ut sig bland andra konstnärer: där de åstadkom en kakofoni av oljud och snabba klipp, lät Eno ”tavlor” – i själva verket genomskinliga lådor fyllda av geometriska figurer – belysas underifrån av osynliga ljuskällor (tv-apparater!) som översköljde konstverken i varma färger. Till detta meditativa, mjuka klanger och en röd, cirkelformad plyschsoffa att sjunka ner i.

Eno har därefter vidareutvecklat sina tankar och bland annat skapat ett terapeutiskt video-vilorum på ett engelskt sjukhus. Och för ett år sedan gästade han en skola i Huddinge för att visa upp sitt första offentliga konstverk i Sverige: ”77 million paintings for Kästa school”. Där parades ständigt skiftande färgfält med ett oändligt musikstycke. Installationen förnyar sig ständigt och exakt samma bild återkommer bara vart 300:e år.

På nyårsdagen gav Brian Eno ut sitt nya verk, ”Reflection”. Det finns att köpa som dubbel-lp eller cd-skiva med en timmes ambient-musik. Men jag har fallit för den app-version som går att se och lyssna på via mobiltelefon eller smart-tv. Här kombineras musik – tänk dig en undervattensvibrafon – med en abstrakt ”målning” som långsamt och näst intill omärkligt byter skepnad i ett oupphörligt färgflöde av geometriska former. Algoritmer ser till att bild och ljud i ”Reflection” hela tiden förnyar sig och därmed kan pågå en evighet. Eller i alla fall så länge tv-apparaten fungerar.

Min dumburk har därmed förvandlats till ett konstverk. Och jag tror bestämt att jag börjar trivas i dess sällskap igen.