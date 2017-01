”Miljöpartiets politik är dyr och ineffektiv”

Johan Hultberg och Jonas Jacobsson Gjörtler Foto: Riksdagen, Jonas Ekströmer/TT

REPLIK | KLIMAT OCH MILJÖ

Vi tar ansvar för miljön, klimatet – och skattebetalarnas pengar.

Det är ett genomgripande miljöskifte som nu genomförs men, till skillnad från vad Miljöpartiets språkrör ger uttryck för, handlar det om ett skifte bort från en kostnadseffektiv klimatpolitik med tydlig klimatnytta, till en kostsam symbolpolitik med ineffektiva åtgärder. Faktum är att sedan S och MP kom i regeringsställning har kostnaderna för klimatpolitiken stigit kraftigt, samtidigt som de reella resultaten försämrats. Det är en politik som varken klimatet eller skattebetalarna har råd med.

Utsläppen behöver minska snabbt och därför måste vi agera med rätt insatser. Vad gäller regeringens satsning Klimatklivet, som Miljöpartiet lyfter fram som ett föredöme, så är klimatnyttan per satsad krona mycket låg. Kostnaden per ton minskade utsläpp är i genomsnitt över 3 000 kronor enligt Naturvårdsverket. Regeringens förslag på flygskatt innebär en kostnad på minst 9 000 kronor per minskat ton. Därför väljer Moderaterna i stället att prioritera internationella insatser, bland annat Clean Development Mechanism (CDM), där kostnaden bara är 60 kronor per ton. Våra satsningar på internationella insatser ger alltså 50 gånger större klimatnytta än regeringens Klimatkliv.

Ska vi klara av att rädda klimatet måste våra satsningar ge så stora utsläppsminskningar som möjligt. Därför vill Moderaterna bland annat satsa på omställning av fordonsflottan och på biobränslen, för att på så sätt minska utsläppen från hela transportsektorn utan att slå mot företags och enskildas transportbehov. Sverige har goda förutsättningar att ersätta fossila drivmedel med förnybara, både från skogen och jordbruket, men då krävs att regeringen ger besked om långsiktiga villkor för biodrivmedlen. Vi Moderater tror att införandet av en så kallad kvotplikt i form av en reduktionsplikt är vägen framåt. Ett sådant system innebär att transportsektorns utsläpp successivt sjunker genom en infasning av mer och bättre biobränsle. Det är att ta ansvar för miljön, klimatet och skattebetalarnas pengar.

Regeringen leder Sverige åt fel håll när den fortsätter att införa särkrav som innebär konkurrensnackdelar för svenska företag. Resultatet riskerar bli att både tillverkning och utsläpp flyttar utomlands. Varken klimatet eller jobben vinner på att företag flyttar till länder med lägre krav. Istället för att straffa ut vill vi stödja industrins omställning. Därför driver vi på för en nollutsläppsstrategi för basindustrin.

Lövin och Fridolin sätter sig på höga hästar när de påstår att Miljöpartiet är populismens motpol. De flesta kommer ihåg hur Miljöpartiet svek ett av sina främsta vallöften när den rödgröna regeringen till slut satte ned foten och sålde det tyska brunkolet. Till och med deras egen minister Peter Eriksson slagit fast att den linje som MP drev var populistisk. Vi såg det också när Lövin drev en linje som gav länder som Polen och Bulgarien kraftigt reducerade utsläppsminskningsmål. Det betyder att Sverige får bära deras börda, vilket förstås kan misstolkas som att Miljöpartiets politik gör skillnad. Tyvärr gör det ingen nytta för klimatet eftersom summan av EU:s utsläppsminskning är densamma. Vad är det om inte populism?

För att vara ett föregångsland inom klimatområdet måste vi förena minskade utsläpp med tillväxt, värnande av svenska jobb och en stark svensk basindustri, vilket regeringen inte klarar. Regeringen för tyvärr både en ineffektiv klimatpolitik och en ansvarslös ekonomisk politik och våra barn riskerar att få betala notan för båda.

Johan Hultberg (M)

miljöpolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

