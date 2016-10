Miljontals kvinnor i protest mot Trumps sexistfilm

Den 11 år gamla läckta filmen med Trumps har lett till en kritikstorm över hela världen. På Twitter kritiseras presidentkandidaten Donald Trump bland annat under hashtaggen #notokay.

Där berättar kvinnor om första gången de utsattes för ett sexuellt övergrepp efter en uppmaning från den kanadensiska författaren Kelly Oxford.

Hon berättade själv om ett övergrepp som inträffade när hon var tolv år. Då tafsade en äldre man på hennes underliv under en bussfärd.

Ett dygn senare har miljontals kvinnor berättat om liknande händelser på Twitter, enligt The Guardian.

Flera av inläggen handlar om hur män tafsar på kvinnornas underliv, en referens till Trumps tal i den läckta filmen om att han ibland tar vackra kvinnor mellan benen (”on the pussy”).

Du kan se flera av de miljontals inläggen via den här länken.

Den läckta filmen har väckt kritik också bland högt uppsatta republikaner, varav en del uppmanat Trump att lämna kampanjen. Trump själv har försvarat sig med att den före detta presidenten Bill Clinton ”sagt mycket värre saker”.

På lördagen sa han också att han inte kommer att hoppa av på grund av avslöjandet.

– Jag skulle aldrig ge upp. Jag har aldrig gett upp i hela mitt liv, sa han till Washington Post.

Women: tweet me your first assaults. they aren't just stats. I'll go first: Old man on city bus grabs my "pussy" and smiles at me, I'm 12.