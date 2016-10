Kvinnor träder fram: Donald Trump förgrep sig på oss

NEW YORK. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump har den senaste veckan pressats allt hårdare om sin syn på sexuella övergrepp. En insats i söndagens tv-debatt mot Hillary Clinton som var bättre än många befarat kunde inte dölja effekten av den film, publicerad av Washington Post i fredags, där Trump hörs skryta över sexuella övergrepp.

Trump och hans kampanj avfärdade filmen som ”snack i omklädningsrummet”. Trump själv förnekade i söndagens tv-debatt att han någonsin gjort det han pratar om på filmen.

På onsdagen publicerade dock New York Times intervjuer med två kvinnor som, oberoende av varandra, hävdar att Trump förgripit sig på dem. Igår kväll dementerades deras berättelser intensivt av Trumps kampanj, som hotar stämma tidningen för förtal.

– Han var som en bläckfisk. Hans händer var överallt, säger en av kvinnorna till tidningen.

Den andra kvinnan berättar om en händelse 2005 då hon jobbade i receptionen på ett företag i fastigheten Trump Tower i New York. Trump ska ha kysst henne direkt på munnen utanför en hiss.

– Det kändes inte som en olyckshändelse. Det kändes som en kränkning.

Men oavsett om anklagelserna mot Trump stämmer eller ej så har den senaste diskussionen om sexuella övergrepp fått något att tända till i USA.

I fredags kväll, strax efter att nyheten om filmklippet spritt sig över världen, skickade författaren Kelly Oxford ut en uppmaning på Twitter:

“Kvinnor: tweeta era första övergrepp till mig. De är inte bara statistik”, skrev hon.

Women: tweet me your first assaults. they aren't just stats. I'll go first: Old man on city bus grabs my "pussy" and smiles at me, I'm 12.