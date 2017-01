Miljoner EU-medborgare kan tvingas lämna landet

I Londonstadsdelen Camden liksom på andra ställen finns EU-medborgare som riskerar utvisning. Foto: Åsa Westerlund

LONDON Om reglerna för uppehållsrätt inte ses över kommer EU-medborgare som inte kan bevisa att de bott i landet före folkomröstningen att hotas av utvisning. Det varnar gräsrotsorganisationen The 3 Million, som representerar EU-medborgare som bosatt sig i Storbritannien.

Storbritanniens premiärminister Theresa May har hittills vägrat garantera att EU-medborgarna i landet automatiskt får rätt att stanna kvar efter brexit. Hon vill först försäkra sig om brittiska medborgares rättigheter i andra EU-länder.

Osäkerheten har gjort att allt fler EU-medborgare i Storbritannien ansöker om uppehållsrätt. Inrikesministeriet uppges ha tagit emot så många ansökningar att de inte hinner med arbetsbördan.

Enligt uppgifter i brittiska medier har antalet ansökningar tredubblats under det senaste året och över 100 000 ansökningar behandlas som bäst. Enligt Migration Observatory på University of Oxford kan det ta över hundra år att registrera alla EU-medborgare i Storbritannien.

Migration Observatorys direktör Madeleine Sumption kallade det en ”enorm logistisk, byråkratisk, administrativ och juridisk utmaning” då hon intervjuades om följderna av brexit i överhusets inrikesutskott.

Valaffisch inför brexitomröstningen. Foto: Yvonne Åsell

De som ansöker om uppehållsrätt måste kunna bevisa att de varit bosatta i Storbritannien under de senaste fem åren. De måste också redovisa när de rest in och ut ur landet under samma period. En del EU-medborgare, som gift sig med britter och som inte satt upp räkningar i sitt namn, kan få svårt att hitta tillräckligt med bevis för att tillfredsställa myndigheterna.

En kvinna uppger till tidningen The Guardian att hon ombetts gå till sitt barns skola för att få ett intyg av dem att hon hämtat barnet varje dag under de senaste fem åren.

Enligt inrikesminister Amber Rudd måste EU-medborgarna i Storbritannien tilldelas ”någon form av dokumentation” efter brexit. Men exakt vad det innebär är ännu oklart. Liberaldemokraterna, det enda brittiska partiet som vill stoppa brexit, uppskattar att det skulle kosta närmare 1 miljard kronor att registrera alla EU-medborgare i Storbritannien.

Den konservativa regeringen ser resultatet i brexitomröstningen som ett mandat att minska invandringen. Den har sedan parlamentsvalet år 2010 lovat att minska antalet invandrare från drygt 330 000 per år till mindre än 100 000 personer per år.

Men osäkerheten kring brexit, det låga pundet och främlingsfientligheten efter folkomröstningen väntas få invandringen att sjunka av sig själv. Och det kan få negativa följder för den brittiska ekonomin.

Allt fler experter varnar nu att Storbritannien är beroende av arbetskraft och skattebetalare från utlandet. Enligt regeringens oberoende budgetövervakare Office for Budget Responsibility kan de skatteintäkter som går förlorade på grund av den minskade invandringen tvinga den brittiska regeringen att låna drygt 70 miljarder kronor extra per år efter att landet lämnat EU.

En studie av tankesmedjan the National Institute of Economic and Social Research uppskattar att en minskad invandring från EU också skulle betyda en lägre tillväxt. Bland annat jordbruksindustrin som är beroende av billiga säsongsarbetare skulle drabbas hårt.

EU-medborgare har rätt att bo och arbeta i Storbritannien så länge landet hör till EU. Utträdesprocessen väntas börja i mars nästa år och ta 18 månader. Vilka rättigheter de mellan tre och fyra miljoner EU-medborgarna i Storbritannien har efter det har regeringen ännu inte kunnat svara på.