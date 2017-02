Miljardregn över aktieägare – 10 bolag delar ut 77 miljarder

Av de tio bolagen vars utdelning SvD Näringsliv tittat närmare på ger Nordea, SEB och Swedbank mest till aktieägarna. De delar tillsammans ut 52 av de 77 miljarderna från de tio bolagen. Foto: TT

Utdelningsfest. Något annat ord finns knappast för att beskriva de bokslut som trillat in den senaste veckan. Flera bolag har höjt utdelningen betydligt mer än väntat. Band andra SEB, Volvo och Swedbank överraskar med kraftigt höjd utdelning.

SvD Näringsliv har tittat närmare på 10 av de största bolagen som beslutat att dramatiskt höja utdelningen – och konstaterar att de tillsammans kommer att dela ut 77 miljarder kronor till sina aktieägare, en ökning med 6 miljarder kronor från förra året.

Och det är framför allt bankerna som står för underhållningen. Swedbank berättade på torsdagsmorgonen att de vill höja utdelningen med hela 2,50 kronor till 13,20 kronor.

Dagen innan slog SEB till med en oväntat stark rapport – och föreslog en höjning av utdelningen med 25 öre till 5,50 kronor. Nordea står för den blygsammaste höjningen, med 1 cent till 0,65 euro.

Tillsammans kommer de tre bankernas aktieägare att få dela på knappt 52 miljarder kronor, hela 3,8 miljarder kronor mer än förra året.

– Bankerna betalar generellt sett ut större del av sitt resultat till ägarna än de flesta andra bolag. Det är en högutdelande bransch, mycket på grund av att de inte har den tillväxt som andra branscher har, säger Christopher Lyrhem, aktiestrateg på SEB, till SvD Näringsliv.

Men även industrin står för en utdelningsfest som heter duga. Volvo, SCA, Sandvik, Trelleborg, Electrolux och Assa Abloy höjer tillsammans sin utdelning med 1,8 miljarder kronor, till totalt drygt 22 miljarder kronor.

Tele 2 är en annan utdelningsraket, som höjer sin utdelning med 10 procent till 5,23 kronor och totalt belönar sina aktieägare med 2,65 miljarder kronor – runt 270 miljoner kronor mer än förra året.

Förklaringen till de oväntat höga utdelningarna finns i att 2016 helt enkelt har blivit ett överraskande bra år för de svenska börsjättarna, enligt Christopher Lyrhem.

Dessutom kommer de goda resultaten efter flera års kräftgång.

– De senaste fem åren har vi hela tiden sett prognoser justeras ner. Varje års prognos har fått sänkas med i snitt 15 procent från ursprungsprognosen, säger han, och fortsätter:

– Resultatbesvikelserna har varit intimt kopplade till att industribolagen inte har presterat så bra som de flesta trodde. Men nu ser vi förbättrad efterfrågan för många industribolag, något som syns både i resultat och orderingångar.

Samtidigt finns det naturligtvis bolag som inte bjuder in sig själva till utdelningsfesten. Ett av dem är H&M, som behåller utdelningen på 9,75 kronor per aktie. Än värre är läget för Telia, som föreslår en sänkning av utdelningen med en hel krona från 3 till 2 kronor per aktie.

Värst i klassen är krisande Ericsson, som föreslår en närmast chocksänkt utdelning till 1 krona per aktie från förra årets 3,70 kronor.

Men generellt sett ser det onekligen ljusare ut än på länge, enligt Christopher Lyrhem – som spår att rapportsäsongen lär fortsätta med positiva siffror.

– Jag tror att vi kommer att få se liknande trender för de nordiska industribolag som ännu inte rapporterat. Även bankernas starka resultat, med hög ränteintjäning och hög aktivitet inom provisionsverksamheten, kommer att återfinnas i fler banker, säger han.