Michelle Obama om Trump: "Sexuellt rovdjursbeteende"

Det här var inte omklädningsrumssnack. Det här var en mäktig individ som fritt och öppet talade om sexuellt rovdjursbeteende.

I ett mycket känslosamt tal, under ett kampanjmöte för Demokraternas Hillary Clinton i New Hampshire på torsdagen, förklarade Obama att hon chockerats av Trumps sexistiska kommentarer om kvinnor.

– Det har skakat mig djupt, på ett sätt som jag inte hade förutsett, sade hon om de inspelningar från 2005 som nyligen offentliggjordes och som Trump avfärdat som "omklädningsrumssnack".

– Det här var inte omklädningsrumssnack. Det här var en mäktig individ som fritt och öppet talade om sexuellt rovdjursbeteende. Och som skröt om hur han kysst och tafsat på kvinnor, sade Obama, synbart upprörd.

Michelle Obama, som medvetet undvek att nämna Trump vid namn, dömde även ut miljardärens kvinnosyn som "grym" och "skrämmande".

Efter avslöjandena om Trumps uttalanden har minst sex kvinnor framträtt i olika medier, bland annat The New York Times, och uppgett att presidentkandidaten utsatt dem för övergrepp. Trump har i kraftfulla ordalag tillbakavisat anklagelserna, och hotat att stämma The New York Times.