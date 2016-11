Messi bakom argentinsk seger

Messi skruvade in en fantastisk frispark i den 10:e minuten innan han sköt ett inlägg som Lucas Pratto snyggt nickade in i den 23:e minuten.

Den outtröttliga Messi spelade även fram till Ángel Di María som fastställde slutresultatet och säkrade tre poäng till hemmalaget med bara minuter kvar att spela.

Det har gått tungt för de tvåfaldiga världsmästarna tidigare under VM-kvalturneringen. De hade endast tagit två poäng under sina tidigare fyra matcher och låg strax under kvalstrecket.

I och med segern placerar Argentina sig nu som femma i gruppen, över kvalstrecket, med sex matcher kvar att spela.