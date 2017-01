Merkel: Trump avgör inte EU:s öde

Donald Trump. Arkivbild. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Omkring 890 000 flyktingar och migranter fick komma in i Tyskland under 2015. Många flydde från kriget i Syrien. Under stark press öppnade Angela Merkel temporärt gränserna för att människor som satt fast i östra Europa skulle kunna ta sig vidare.

– Jag anser att hon gjorde ett katastrofalt misstag, och det var att ta in de illegala (migranterna), säger USA:s tillträdande president Donald Trump, som kopplar ihop beslutet med brexit, samtidigt som han tillägger att han har "stor respekt" för Merkel.

Trumps åsikter i frågan är kända sedan tidigare, enligt Merkel.

– När han har tillträtt, och för tillfället är det inte fallet, kommer vi att arbeta tillsammans med den nya amerikanska regeringen och se vilken sorts överenskommelser vi kan nå, säger hon.

Trumps uttalanden görs i en gemensam intervju med brittiska The Times och tyska Bild. Den blivande amerikanska presidenten säger även att han tror att det stora antalet flyktingar som kommit till Europa kommer att slå sönder EU. Det var det som slutligen fick britterna att rösta för brexit, anser han.

– Om de inte hade blivit tvingade att ta in alla dessa flyktingar så tror jag inte vi hade haft brexit, säger Trump.

Donald Trump hyllar brexit som något "väldigt bra" och förutspår att fler länder kommer att följa Storbritanniens exempel och rösta för att lämna EU.

– Jag tror att människor vill ha kvar sin identitet, så om du frågar mig: jag tror att andra kommer att lämna EU, säger Trump.

Ett handelsavtal med Storbritannien kommer att arbetas fram "mycket snabbt", enligt Trump.

Trump svärs in som USA:s president på fredag och flyttar samma dag in i Vita huset. I sin presidentvalskampanj sade han att muslimer borde portas från USA och att restriktioner borde införas för flyktingar från länder med "hög islamistisk aktivitet".