Mercurys hem blir minnesmärke

Foto: Vidar Ruud/TT

Det enkla radhuset i stadsdelen Feltham i västra London har märkts ut som en historisk byggnad av myndigheten English Heritage. Systern Kashmira Cooke säger att hennes bror skulle ha varit "väldigt stolt och nöjd" över utmärkelsen.

Familjen flyttade in i huset när Freddie var 17 år gammal och familjen återvänt från Zanzibar, där han växte upp. Under de här åren träffade han också Brian May och Roger Taylor, som han senare bildade Queen med.

Freddie Mercury avled 1991 och skulle ha fyllt 70 år den 5 september.