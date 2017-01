”Mer måste göras mot terrorism i Sverige”

Stadsporten Brandenburger Tor i Berlin lystes på måndagen den 2 januari upp i turkiska flaggans färger, i sympati med Turkiet efter nyårsnattens attentat mot en nattklubb. Berlin drabbades nyligen av ett attentat riktat mot julmarknaden i staden. Foto: Michael Sohn/AP

DEBATT | TERRORISM

När det nu blivit dags att summera 2016 kan vi konstatera att Europa under året som gått drabbats av flera allvarliga terrordåd. Attacken i Berlin nyligen var en grym påminnelse om att ingen plats och ingen tid på året är fredad för de terrorister som angriper vår demokrati och vårt sätt att leva och som återkommande under 2016 spridit sorg och skapat vrede. Någon timma in på det nya året kom massakern i Istanbul.

Det som hänt i andra europeiska länder kan också hända i Sverige. Flera av årets attentat har begåtts av personer som levt under lång tid i Europa och radikaliserats här. Terrorister måste mötas med lagens fulla kraft, men radikaliseringen måste också bekämpas med omfattande förebyggande insatser. Vi ser en rad områden där det förebyggande arbetet måste vässas och förväntar oss att regeringen agerar.

Det lokala arbetet med förebyggande insatser är av stor betydelse. Ett led bör vara att skapa ett väl sammanhållet samhälle. I dag brister ofta tilliten mellan medborgare och myndigheter i utanförskapsområden, men genom aktiviteter för unga, kvartersinitiativ och liknande verksamhet kan man förstärka den lokala gemenskapen, vilket i sin tur bland annat ökar viljan att delge myndigheterna information om extremism och brottslighet. Sådana åtgärder bör därför främjas. Det är dock en grov och missvisande förenkling att förklara extremism och terrorism med att personerna i fråga lever under knappa ekonomiska förhållanden. De flesta som lever i utanförskap blir inte terrorister, och många terrorister är inte socialt utsatta.

Annons X

I dag saknar kommunerna ofta verktyg för att upptäcka radikalisering och rekrytering till terroristorganisationer. En hel del kommuner arbetar med att ta fram handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, men det går för långsamt. Den nationella samordnaren har genomfört utbildningssatsningar, men kunskapsbristerna på kommunal nivå är fortsatt stora. Det krävs metoder för till exempel hur kommuner och skolor i ett tidigt skede ska upptäcka ungdomar som riskerar att radikaliseras och bred spridning av dessa metoder. Kommunerna behöver också mer kunskap om hur ärenden som rör dessa individer bör handläggas.

Ett annat problem är att offentlighets- och sekretesslagen i praktiken inte medger att kommunerna får uppgifter från Polisen och Säkerhetspolisen som de behöver för att motarbeta rekrytering till våldsbejakande extremism. Samtidigt förhindrar stränga sekretesskrav socialtjänsten från att informera Säpo om personer över 21 år som kan vara på väg att radikaliseras, men där det inte föreligger en konkret misstanke. Menar vi allvar med arbetet mot terrorism och extremism måste samarbetet mellan kommunerna och polisen förenklas.

För att få organisationsbidrag som finansieras med skattepengar måste krävas att man står bakom grundläggande principer för ett demokratiskt samhälle. Vi välkomnar därför att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skärpt sin granskning av organisationers värdegrund och samarbeten. Nu gäller det att staten även bistår kommunerna med metoder för att identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd. Regeringen bör därför utarbeta en nationell strategi för att få statliga myndigheter och kommuner att agera enhetligt och genomtänkt, så att statliga eller kommunala medel inte tilldelas verksamheter eller åtgärder som riskerar att direkt eller indirekt stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism.

Det finns internationellt ett antal exempel på att personer som begått islamistiskt motiverade terrordåd med stor sannolikhet har radikaliserats i fängelsemiljö, i samband med att de avtjänat straff för ”vanlig” brottslighet. Därför är det viktigt att Kriminalvården aktivt motverkar radikalisering av personer som är intagna på anstalt eller hanteras inom frivården. Det räcker inte att enbart identifiera personer som löper risk att radikaliseras. Man bör även utarbeta vetenskapligt validerade åtgärder som ska sättas in, när man identifierat en individ som kan vara sårbar för radikaliseringsförsök eller som är inne i en radikaliseringsprocess. Det finns ingen forskning specifikt på förekomst av radikalisering och våldsbejakande extremism i svensk kriminalvård. Det är angeläget att sådan forskning snarast kommer till stånd.

Det är uppenbart att de vuxna som har mycket kontakt med barn och ungdomar inom exempelvis skola, socialtjänst och religiösa samfund har en extra viktig roll när det gäller att upptäcka och avbryta radikalisering. I det förebyggande arbetet bör därför trossamfund inkluderas och staten och kommunerna bör utöka dialogen med trossamfund för att skapa ett förbättrat samarbete och ökat förtroende. Samtidigt är det viktigt att staten och kommunerna säkerställer att de trossamfund man samverkar med står bakom demokratins principer.

Strax före jul släcktes oskyldiga liv i en terrorattack i Berlin. Det blev kulmen på ett år fyllt av terror och annat extremistiskt våld. Det nya året inleddes med ett blodigt dåd i Istanbul. Sverige är en del av en orolig värld i en orolig tid. Regeringen måste vässa det förebyggande arbetet mot extremism och radikalisering ytterligare. Vår demokrati och våra grundläggande värderingar är värda att försvara. Det är en strid vi måste vinna.

Andreas Norlén (M)

ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Per-Ingvar Johansson (C)

riksdagsledamot i konstitutionsutskottet

Tina Acketoft (L)

riksdagsledamot i konstitutionsutskottet

Tuve Skånberg (KD)

riksdagsledamot i konstitutionsutskottet