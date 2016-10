”Mer krävs för att klara nollvision för självmord”

Människor i riskzonen borde aldrig fastna i vårdköer. Behandling får aldrig uppfattas som straff, i miljöer som inte bidrar till läkning, skriver artikelförfattarna. Foto: Robert Henriksson

DEBATT | SJÄLVMORD

Det viktigaste steget är att tala öppet om detta svåra ämne, utan mystifiering.

För åtta år sedan formulerade riksdagen en nollvision om självmord. Tyvärr har uppföljningen inte motsvarat ambitionen. Fortfarande tar 1 500 personer sitt liv i Sverige varje år, fem gånger så många som dödsoffren i trafiken. På varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök. ­Bakom statistiken döljer sig ett av våra största folkhälsoproblem, och mycket onödigt lidande.

Det är hög tid att fullfölja det arbete som trots allt har fått ner suicidtal som historiskt legat betydligt högre. Det handlar om psykiatrin, om forskning, prevention och noggrannare analys av varje självmord. Men politiken ensam kan inte lösa detta problem. Frivilliga insatser har en viktig roll. Det handlar också om vad skolan, massmedierna och vi alla kan göra från människa till människa för att bryta gamla mönster.

Föreningen Mind startade Självmordslinjen i okto­ber 2015. På ett år har den tagit emot över 22 000 samtal. Antalet påringningar är dock nästan tio gånger fler, vilket ger en antydan om behovet. Många hör av sig till Mind och berättar att de ändrat sina planer efter ett samtal.

En ny rapport som Mind tagit fram visar också att Sverige ligger långt efter andra länder vad gäller detta medmänskliga stöd. De fem största aktörerna i Sverige, däribland Minds självmordslinje och jourhavande präst, tar sammanlagt emot 160 000 samtal. Det kan jämföras med Norges största linje, Kirkens SOS, som tar emot 190 000 per år, och Samaritans i Storbritannien med 5 miljoner samtal. Omräknat per invånare tar dessa stödlinjer i Norge och Storbritannien emot två respektive sex gånger fler samtal per invånare än Sveriges fem största linjer. Länderna ifråga har lägre självmordstal än Sverige.

En stor andel av självmorden är impulshand­lingar, utlösta av tillfälliga personliga kriser eller behandlingsbara tillstånd. Män står för två tredjedelar, medan kvinnor är överrepresenterade när det gäller självmordsförsök. Bland män i åldern 15–44 är suicid den vanligaste dödsorsaken. Statistiken visar dels vikten av att prata öppet om psykiska problem och att söka hjälp – exempelvis för depressioner – dels att tillgängliga metoder för suicid, som skjutvapen, är riskfaktorer i sig.

Nollvisionen har dragit på sig en del kritik. Argumenten är att visionen förstärker skammen kring självmord, och att den paradoxalt kan öka suicidaliteten genom hårdför tvångsvård. Vidare har kritiker menat att nollvisionen är oförenlig med självvalda, läkarassisterade livsslut.

Invändningarna liknar till stor del de som framfördes mot nollvisionen i trafiken, när denna beslutades 1997. Med tiden har synpunkterna om personlig integritet, resursallokering och utopiska mål klingat av, när okontroversiella åtgärder räddat hundratals liv om året.

Vi menar att detsamma gäller för nollvisionen om självmord. Självklart ska inte statistiska mål efter­strävas med vilka medel som helst. Det är inte ångestframkallande tvångsvård som är svaret, utan tvärtom en mänskligare och tillgängligare psykiatri. Människor i riskzonen borde aldrig fastna i vårdköer. Behandling får aldrig uppfattas som straff, i miljöer som inte bidrar till läkning. Tyvärr vet vi att dessa förutsättningar varierar kraftigt mellan olika regioner. Ofta är det en fråga om resurser, men på ett djupare plan om psykiatrins roll och status i samhället.

Åtgärder som bör prioriteras:

• Snabb rapportering och analys av varje självmordsfall på nationell nivå, för att identifiera mönster och orsakssamband.

• Stöd till utsatta grupper, som HBTQ-personer ­eller de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, nyanlända med posttraumatisk stress och unga utanför arbetsmarknaden.

• Utbildningsinsatser för nyckelgrupper, som personal i primärvården och skolan.

• Minskad tillgänglighet till metoder för suicid, när det gäller infrastruktur, läkemedel och skjut­vapen.

• Mer forskning, beträffande mekanismerna i hjärnan som utlöser impulshandlingarna, kring förebyggande arbete och psykiatriska behandlingar.

• Medierapportering med en modernare syn på självmord. Eftertanke kring tonläget i de sociala medier där vi alla är nybörjare och samtidigt ansva­riga utgivare.

• Självmordsrisker måste beaktas i utformningen av alkohol- och drogpolitik.

• Som mängden samtal till hjälplinjer visar, finns ett stort behov av stöd. Det medmänskliga sam­talet måste ses som en resurs, som inte ska jäm­föras med professionell vård utan som ett nödvändigt komplement.

I hela världen dör en miljon människor om året för egen hand, fler än offren för krig, terrorism och våldsbrott. Betänk hur proportionerna ser ut i ­medier och offentlig debatt.

Det utåtriktade våldet står i centrum för uppmärksamheten, eller betraktas med nyfikenhet och som underhållning. Det inåtvända lidande som kommer med psykisk ohälsa och självskadebeteende väcker däremot obehag, förbigås med tystnad. Skevheten i perspektivet gör det svårt att råda bot på fenomenet självmord, och förvärrar bördan för efterlevande.

Det viktigaste steget är att tala öppet om detta svåra ämne, utan mystifiering. Våga fråga.

Sverige ligger i mitten av den internationella stati­stiken, med 11 självmord per 100 000 invånare årligen. För att komma närmare nollvisionen ­behövs en förnyad politisk offensiv, men ytterst har vi alla ett ansvar som individer och med­människor.

Niklas Ekdal

journalist och författare till boken ”Hur jag dog” (Brombergs)

Carl von Essen

generalsekreterare för föreningen Mind

Cecilia Magnusson

professor och verksamhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL

Niklas Ekdal, Carl von Essen och Cecilia Magnusson Foto: Pressbild, privat, Ulf Sirborn