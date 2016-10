Mel Gibsons återtåg från kylan

Mel Gibson. Foto: Max Becherer/AP

Att han själv inte är med i filmen motiverar han med sin ålder.

– Man kan regissera sig själv när man ung, inte när man är 60. Det orkar jag inte. Jag kommer kanske att ge mig själv en liten roll i nästa film jag gör, men absolut inte något stort., säger han när TT möter honom på filmfestivalen i Venedig.

Filmen är den sanna berättelsen om Desmond Dobbs (spelad av Andrew Garfield), som var sjundedagsadventist och som inte ville bära vapen. Han sökte ändå till armén under andra världskriget och kom till striderna på Okinawa som sjukvårdare. Efter det inledande ytterst blodiga slaget lyckades han på egen hand föra 75 svårt skadade soldater i säkerhet – för detta belönades han senare med en hedersmedalj av USA:s president. Han var den förste vapenvägrare som fick belöningen.

I USA är Dobbs ett känt namn, och redan i slutet av 40-talet ville Hollywood filmatisera hans berättelse. Men han nobbade. Gibson säger:

– Det han gjorde där på Okinawa, det gjorde han för att han var besjälad av någonting som var större än han själv. Det var någonting övernaturligt som fick honom att bli övermänsklig.

– Han hade inte gjort detta för att bli berömd, han ville tillbringa sin tid med att be och odla grönsaker. Hollywood skickade Audie Murphy till honom för att vrida om armen på honom, men han sade nej.

Även om filmen handlar om en vapenvägrare är stridsscenerna oerhört blodiga – de övertrumfar till och med de i Steven Spielbergs "Saving private Ryan". Soldater skjuts och bränns ihjäl och scenerna fylls av söndersprängda och lemlästade kroppar.

– Okinawa var väldigt våldsamt. Där användes bland annat napalm för första gången. Och det gick hett till även under inspelningen. Andrew kom en gång lite för nära en explosion och brände sig lite.

Skulle Gibson själv kunna döda någon? Han drar lite på svaret.

– Jag hoppas att jag aldrig kommer i den situationen att jag måste ta ställning till det. Jag vill inte veta. Jag har aldrig varit ute i krig, men jag beundrar dem som varit det. Men vet du att i USA i dag så är det i snitt 22 personer per dag som har varit ute i krig som begår självmord. I andra kulturer tar man hand om dem som kommer hem och som lider av posttraumatisk stress. Men inte i USA. Det är oacceptabelt.

Trots att det är en mycket amerikansk historia är det en i princip helt australisk film. Inspelningen skedde i Australien och större delen av filmteamet bestod av australier.

– Från början tänkte jag "det är ju galet, göra en amerikansk story i Australien", men sedan tänkte jag "äh, vi försöker i alla fall".

Större delen av filmens inledning utspelas på den amerikanska landsbygden och Gibsons team byggde upp Dobbs hus och andra byggnader i Australien. Uppenbarligen träffade han rätt. Med ett förnöjt leende säger han:

– Vi visade filmen i Lynchburg i Virginia och det var många som efteråt sade "hur kunde ni komma hit och filma utan att vi märkte det". De trodde verkligen att vi hade filmat på plats.

Framför sig har den djupt troende Mel Gibson nu bland annat fortsättningen på den omdiskuterade "The passion of the Christ", där inte minst det grafiska våldet i scenerna där Jesus piskas väckte protester. Arbetsnamnet är "The resurrection" – men inte händer det väl så mycket efter uppvaknandet?

– Vi jobbar på manuset. Och jag lovar, det händer en massa saker. Fast är det en fortsättning? Ja, det är det väl.